快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

本土買不贏外資！三大法人續賣超162億元 台股苦守季線

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股本周持續籠罩在美股走弱與 AI 泡沫疑慮之中，大盤連日震盪走低。台股示意圖。本報資料照片
台股本周持續籠罩在美股走弱與 AI 泡沫疑慮之中，大盤連日震盪走低。台股示意圖。本報資料照片

台股本周持續籠罩在美股走弱與AI泡沫疑慮之中，大盤連日震盪走低。18日台股開低77.72點、以27,447.45點開出，盤初在電子權值股走弱拖累下，跌點一度擴大至174.44點、下探27,350.77點，再度回測季線，市場氣氛偏向保守。

盤面上，日月光投控（3711）、廣達（2382）、華碩（2357）、聯發科（2454）等電子要角同步走弱，金控龍頭富邦金（2881）亦翻黑小跌，拖累指數表現。不過，尾盤在權王台積電（2330）臨收拉抬收平下，國泰金（2882）、南亞科（2408）、統一（1216）等大型股也聯袂走高，成功收斂跌幅，終場指數下跌56.64點、收在27,468.53點，季線失而復得；成交值則降至4,464.05億元，追價力道轉弱。土洋法人持續對作，三大法人再賣超162.64億元。

統計18日，外資及陸資（不含外資自營商）賣超270.05億元，連4日賣超；投信則逆勢買超36.07億元，展現內資撐盤意圖；自營商合計買超71.35億元，其中自行買超101.48億元、但避險部位賣超30.13億元。

從成交動能觀察，18日成交值超過百億元的個股共有6檔，股價表現分歧。台積電以434.84億元居冠，股價持平；華邦電（2344）成交值達401.95億元，收漲0.81%、至74.5元；華通（2313）、群聯（8299）分別回檔，台新新光金（2887）與鴻海（2317）則一漲一跌，資金快速輪動。

成交量方面，單日成交量超過10萬張的個股共有8檔，其中台新新光金以55萬張蟬聯人氣王，華邦電、力積電（6770）、旺宏（2337）等記憶體相關個股也名列前茅，顯示短線資金仍偏好題材與流動性兼具的標的。

法人指出，在外資持續調節、成交量縮的情況下，台股短線仍處於高檔震盪整理格局，後續能否止穩，關鍵仍在於外資賣壓是否趨緩，以及權值股能否持續扮演撐盤角色。

台新新光金 外資 台積電 台股 華邦電 三大法人 聯發科

延伸閱讀

百億主動式 ETF 00991A 12月18日掛牌 股價逆勢走揚

出口創高撐經濟 法人：以市值型 ETF 因應台股震盪

AI 需求展望續強 法人唱旺12檔台股供應鏈

美財報報雷 法人：全面參與台股結構性增長契機

相關新聞

聯電打敗台積電成半導體「股東王」！專家指「3原因」小資、存股族大愛

聯電透過與Intel、Polar的結盟強化美國成熟製程布局，並布局邊緣AI降低耗能；隨AI擴散推升能效需求，聯電多角化有望開花結果，將使其受惠長期紅利。 不知道大家有沒有注意到，今年台股「股東人數王」已經換人當家了，不是護國神山台積電，而是元大台灣50（0050）。 0050的受益人數已經來到197.8萬，準備衝刺200萬人，台積電（2330）股東人數也逼近185萬。 不過，就算把視角縮小到晶圓代工同業的聯電、力積電股東人數也分別高達77萬與45萬。 要說是因為同為晶圓代工產業、沾了台積電的光，好像又不太準確，畢竟世界先進（5347）股東人數只有7.7萬人，直接是聯電的1/10而已，究竟為何聯電會深受投資人喜愛呢？

外資放假內資唱大戲…台股年底操作 三招致勝

台股昨（17）日在費半下跌與台指期壓低結算夾擊，加上外資賣壓持續出籠，台積電午盤後由紅翻黑，指數開高走低，終場收27,5...

台股震盪走低下跌56點收27,468點 台積電開低走高收平盤1,430元

台股18日早盤以27,447點開出後，盤中震盪，終場收27,468點，下跌56點，跌幅0.21%，成交量4,464億元，...

陸股投資人看過來 「這2大利多」將成為引領行情走強的催化劑

儘管11月來，陸股高檔震盪轉趨修正，不過由於新一波資金潮將陸續來襲，加上各機構法人紛紛上調中國大陸的經濟展望，二大利多使...

本土買不贏外資！三大法人續賣超162億元 台股苦守季線

台股本周持續籠罩在美股走弱與AI泡沫疑慮之中，大盤連日震盪走低。18日台股開低77.72點、以27,447.45點...

美光財報及展望令人驚艷 南亞科等五檔受惠可期

美光（Micron）公布上季財報優於預期，且本季營運展望令人驚艷，盤後股價狂飆逾8%。法人認為，美光財報強勁表現，可望帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。