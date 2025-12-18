聯電打敗台積電成半導體「股東王」！專家指「3原因」小資、存股族大愛

【文．玩股華安】

聯電透過與Intel、Polar的結盟強化美國成熟製程布局，並布局邊緣AI降低耗能；隨AI擴散推升能效需求，聯電多角化有望開花結果，將使其受惠長期紅利。

不知道大家有沒有注意到，今年台股「股東人數王」已經換人當家了，不是護國神山台積電，而是元大台灣50（0050）。

0050的受益人數已經來到197.8萬，準備衝刺200萬人，台積電（2330）股東人數也逼近185萬。

不過，就算把視角縮小到晶圓代工同業的聯電、力積電股東人數也分別高達77萬與45萬。

要說是因為同為晶圓代工產業、沾了台積電的光，好像又不太準確，畢竟世界先進（5347）股東人數只有7.7萬人，直接是聯電的1/10而已，究竟為何聯電會深受投資人喜愛呢？

股東人數偏高的秘密：便宜的股價與親民的結構

1. 股價親民、入手門檻低

雖然現在有零股制度相當完善，小資族要買台積電可以花個幾千元就擁有「護國神山」的零股。

但在實務上，很多人心裡還是會把「整張股票」當成一個階段目標。

對這些投資人來說，除了先存一點零股台積電之外，聯電常出現在新聞版面、股價又相對便宜，很自然就會出現一種標準配備組合：「零股台積電＋整張聯電一起買進」。

2. 聯電 結盟 英特爾：變成一種「台股版」全球投資組合

作為英特爾（Intel）的合作方，聯電目前正與英特爾共同開發12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程，並預計透過英特爾在美國的廠區生產，爭取2027年量產。

今年以來英特爾、台積電相關訊息時常出現，對只買台股的投資人來說，「我只買台股，但透過台積電與聯電的組合，等於順便把Intel、美國製造、AI供應鏈一起打包進來。」

3. 晶圓代工產業本身就很吸引人

台灣投資人對半導體有天然的情感連結。買聯電、很多人其實是在「買一份參與護國產業的光榮感」。

1. 長期配息穩定，殖利率吸引人

聯電近十年現金股利殖利率平均約4.8%，在電子股中非常亮眼，對存股族來說，聯電是典型的「穩定領息型」公司，只可惜在疫情那段期間聯電的配息率都相對的低，均不到七成。

2. 小資族的最愛

2020年以前聯電長期在十幾元徘徊，許多散戶一買就是好幾張，一路抱到現在。低門檻 + 穩股性 + 穩配息，讓聯電成為很多人投資人生中的第一檔半導體股票，

股東會紀念品的「聯名文化」：形成獨特的散戶黏著度

聯電股東會紀念品相當用心，近年的股東會紀念品辨識度相當高，與插畫家進行合作推出限量設計。

例如近年與咖波、角落小夥伴、卡娜赫拉等人氣角色合作的周邊商品，都具備高度實用性與收藏價值，也讓股東會紀念品成為散戶之間常被討論的話題。

洪嘉聰如何讓聯電重新站起來

聯電近年的再起，關鍵在於聯電2008年宣布由洪嘉聰接掌董事長，上任沒多久，就宣告聯電停止追逐先進製程，全面專注成熟製程。

在長達近二十年的競逐中，聯電投入大量資源試圖縮短與台積電的差距，但產能投資愈來愈高、回收卻有限，使公司長期承受壓力。

洪嘉聰以財務背景重新檢視後認為，聯電真正的機會在於成熟製程市場，當時市占僅約9%，若能提升到15%，整體營收與成長空間都將大幅放大。

因此，他帶領公司調整方向，強化財務體質、提升8吋與12吋產能效率，並成功整合日本USJC，使產品組合因28奈米需求增長而更具競爭力。

這項轉向在2020年開始顯著開花結果，聯電營收與獲利明顯提升，也讓外界普遍認為公司終於走上正確軌道。

而在聯電45週年活動上，洪嘉聰再次明確指出公司的長期方向：聯電將持續深耕半導體特殊製程技術、提升客戶服務品質、推動永續經營，透過特殊製程與客製化服務轉型，為客戶量身訂做方案，成為聯電的未來方向。

聯電以成熟製程與全球結盟 卡位AI時代的長期紅利

近期聯電與美國Polar Semiconductor簽署合作備忘錄，進一步強化在美國本土的成熟製程產能，也延伸了此前與Intel的合作版圖。

以結盟替代大規模資本擴廠，使聯電在供應鏈重組下取得更具彈性的國際位置。

雖然聯電並未瞄準AI伺服器處理器市場，但正積極布局成長潛力更長的邊緣AI裝置與基礎設施，協助降低延遲與能耗。

業界指出，邊緣AI的關鍵不只在算力，還在於資料移動效率與能源管理能力，隨著AI應用逐漸從伺服器擴散到車用、工控等領域，成熟製程的重要性將持續提升，聯電也可望在技術深化與國際合作並行之下，受惠AI時代帶來的長期紅利。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：聯電如何卡位AI紅利？靠結盟、客製化、布局邊緣AI商機。打入國際！