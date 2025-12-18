快訊

台股震盪走低下跌56點收27,468點 台積電開低走高收平盤1,430元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。 本報系資料庫
台股18日早盤以27,447點開出後，盤中震盪，終場收27,468點，下跌56點，跌幅0.21%，成交量4,464億元，大打季線保衛戰，台積電（2330）開低走高，收平盤1,430元。

權值股方面，電子權值多呈現疲弱，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、聯電（2303）等表現走弱，資金流入金融股，其中國泰金（2882）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、台新新光金等逆勢走揚。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，光聖（6442）、一詮（2486）、昇貿（3305）、十銓（4967）、台虹（8039）、華碩（2357）、環球晶（6488）、聖暉*（5536）、南電（8046）、華通（2313）、精測（6510）、兆聯實業、超豐（2441）、台玻（1802）、京元電子（2449）、景碩（3189）、日月光投控（3711）、聯鈞（3450）、宜鼎（5289）等

國際方面，傳甲骨文規模約100億美元的資料中心計畫，已失去私人貸款機構 Blue Owl Capital的資金支持，AI投資交易的疑慮再度動搖科技股。美四大指數全面下跌。

統一投顧表示，甲骨文傳與大金主融資談判破局、歐盟擴大課徵碳邊境稅、川普下令封鎖委內瑞拉的原油運輸船，眾利空因素恐影響指數震盪整理；惟Fed理事華勒表示仍有降息空間、美光財報優於預期、OpenAI結盟亞馬遜將採用Trainium晶片、蘋果計劃一年半內推七款iPhone，眾利多因素有望支撐指數，預期台股先蹲後跳。

操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。

AI 台股 台積電

相關新聞

聯電打敗台積電成半導體「股東王」！專家指「3原因」小資、存股族大愛

聯電透過與Intel、Polar的結盟強化美國成熟製程布局，並布局邊緣AI降低耗能；隨AI擴散推升能效需求，聯電多角化有望開花結果，將使其受惠長期紅利。 不知道大家有沒有注意到，今年台股「股東人數王」已經換人當家了，不是護國神山台積電，而是元大台灣50（0050）。 0050的受益人數已經來到197.8萬，準備衝刺200萬人，台積電（2330）股東人數也逼近185萬。 不過，就算把視角縮小到晶圓代工同業的聯電、力積電股東人數也分別高達77萬與45萬。 要說是因為同為晶圓代工產業、沾了台積電的光，好像又不太準確，畢竟世界先進（5347）股東人數只有7.7萬人，直接是聯電的1/10而已，究竟為何聯電會深受投資人喜愛呢？

外資放假內資唱大戲…台股年底操作 三招致勝

台股昨（17）日在費半下跌與台指期壓低結算夾擊，加上外資賣壓持續出籠，台積電午盤後由紅翻黑，指數開高走低，終場收27,5...

台股震盪走低下跌56點收27,468點 台積電開低走高收平盤1,430元

台股18日早盤以27,447點開出後，盤中震盪，終場收27,468點，下跌56點，跌幅0.21%，成交量4,464億元，...

美光財報及展望令人驚艷 南亞科等五檔受惠可期

美光（Micron）公布上季財報優於預期，且本季營運展望令人驚艷，盤後股價狂飆逾8%。法人認為，美光財報強勁表現，可望帶...

車展開跑、貨物稅減徵奏效 裕隆漲停、東陽盤中大漲8%

汽車工業類股在18日逆勢上漲，法人機構指出，台灣車市11月銷量止跌回升，購車旺季至，加上台北車展將登場，市場期待年底促銷...

台積電跌破季線別擔心 法人曝後面有兩大利多…

台積電（2330）股價跌破季線，可不可以進場買了？法人坦言，台積電在2個利空的拖累下股價失守「生命線」， 但是，法人強不...

