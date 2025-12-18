台股震盪走低下跌56點收27,468點 台積電開低走高收平盤1,430元
台股18日早盤以27,447點開出後，盤中震盪，終場收27,468點，下跌56點，跌幅0.21%，成交量4,464億元，大打季線保衛戰，台積電（2330）開低走高，收平盤1,430元。
權值股方面，電子權值多呈現疲弱，鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、日月光投控（3711）、智邦（2345）、聯電（2303）等表現走弱，資金流入金融股，其中國泰金（2882）、中信金（2891）、兆豐金（2886）、台新新光金等逆勢走揚。
觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，光聖（6442）、一詮（2486）、昇貿（3305）、十銓（4967）、台虹（8039）、華碩（2357）、環球晶（6488）、聖暉*（5536）、南電（8046）、華通（2313）、精測（6510）、兆聯實業、超豐（2441）、台玻（1802）、京元電子（2449）、景碩（3189）、日月光投控（3711）、聯鈞（3450）、宜鼎（5289）等
國際方面，傳甲骨文規模約100億美元的資料中心計畫，已失去私人貸款機構 Blue Owl Capital的資金支持，AI投資交易的疑慮再度動搖科技股。美四大指數全面下跌。
統一投顧表示，甲骨文傳與大金主融資談判破局、歐盟擴大課徵碳邊境稅、川普下令封鎖委內瑞拉的原油運輸船，眾利空因素恐影響指數震盪整理；惟Fed理事華勒表示仍有降息空間、美光財報優於預期、OpenAI結盟亞馬遜將採用Trainium晶片、蘋果計劃一年半內推七款iPhone，眾利多因素有望支撐指數，預期台股先蹲後跳。
操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選，聚焦：AI概念股、材料升級或短缺概念、高速傳輸(含光傳輸)、IP族群、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及具高殖利率的金控股等族群。
