美光財報及展望令人驚艷 南亞科等五檔受惠可期

美光（Micron）公布上季財報優於預期，且本季營運展望令人驚艷，盤後股價狂飆逾8%。法人認為，美光財報強勁表現，可望帶動南亞科（2408）、力成（6239）、群聯（8299）、威剛（3260）、華邦電（2344）等台灣記憶體族群評價修復（Re-rating）。

投顧法人分析，美光上季營收 136.4億美元，年增 57%、季增21%，非 GAAP 每股盈餘（EPS）達 4.7美元，均高於預期。毛利率從前一季的45.8%上揚至 56.8%，主要拜高毛利HBM（高頻寬記憶體）出貨占比提升，及DRAM整體報價強勢。

此外，美光營業現金流 84.1億美元，調整後自由現金流創 39億美元 歷史新高。值得注意的是，美光目前現金與有價證券總額達120億美元，轉為淨現金部位。

法人指出，美光高層在法說會上點出三大核心亮點，除2026年HBM 產能已全數賣光、供需失衡延續至2026年以後外，並大幅上修伺服器展望，從原先預估10%調升為18%至19%。

營運展望方面，美光預估本季營收將達 187 億美元，遠超過市場預估的143億美元；調整後EPS預期為 8.4美元，幾乎是分析師共識的兩倍。法人表示，這預示美光2026年全年營收、毛利、EPS及自由現金流，都有極高機率改寫歷史新高。