快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

車展開跑、貨物稅減徵奏效 裕隆漲停、東陽盤中大漲8%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。(聯合報系資料照片)
裕隆集團董事長嚴陳莉蓮。(聯合報系資料照片)

汽車工業類股在18日逆勢上漲，法人機構指出，台灣車市11月銷量止跌回升，購車旺季至，加上台北車展將登場，市場期待年底促銷行情進一步發酵。裕隆集團旗下裕隆（2201）亮燈漲停，裕日車（2227）、中華（2204）也走揚。此外，零組件大廠東陽（1319）有財報加持，盤中一度大漲逾8%。

汽車相關類股指數今日盤中漲幅逾1.1%，裕隆以36.5元漲停，成交量逾9,000張。東陽一度大漲8%左右，後漲幅又收斂至3%上下，成交量破萬張。裕日車盤中漲逾5%，中華也一度漲2%左右。族群中，耿鼎（1524）、堤維西（1522）、艾姆勒（2241）等多檔個股均上漲。

據了解，法人機構表示，台灣車市11月整體新車領牌數達36,485輛，月增5.7% 、年減6.8%。因年底迎來購車旺季，台北車展將於本月月底登場，加上貨物稅加碼補助政策效果，車市有回暖訊號。裕隆表示，貨物稅減徵政策實施後，10月單月領牌年增4%，有初步回溫跡象。業內亦表示，預期今年台灣新車掛牌數維持40萬輛以上。

市場盛傳，裕隆旗下品牌納智捷售予鴻海（2317）轉投資公司鴻華先進；裕隆日前在法說會上表示，出售事宜需經公平會同意，目前尚未確認；如相關作業進度完成，預期明年元月有望定案。

東陽日前表示，關稅對營收影響已逐漸淡化，近期財報有亮點；該公司公布自結11月合併稅前純益5.39億元，連續五個月呈月增；累計前十一月自結合併稅前純益42.42億元，稅前每股純益6.97元，創歷年同期次高。

裕隆集團 東陽

延伸閱讀

台積電ADR電子盤領軍 台指期夜盤報復性大漲265點

Hyundai「現代驅動無界」2026台北車展陣容揭曉！Palisade Calligraphy旗艦領軍登場

全新Hyundai Palisade Hybrid台北車展確認登場！2.5升渦輪油電版實車外觀、內裝搶先看

和泰車 RAV4改款 2026年亮點

相關新聞

外資放假內資唱大戲…台股年底操作 三招致勝

台股昨（17）日在費半下跌與台指期壓低結算夾擊，加上外資賣壓持續出籠，台積電午盤後由紅翻黑，指數開高走低，終場收27,5...

美光財報及展望令人驚艷 南亞科等五檔受惠可期

美光（Micron）公布上季財報優於預期，且本季營運展望令人驚艷，盤後股價狂飆逾8%。法人認為，美光財報強勁表現，可望帶...

車展開跑、貨物稅減徵奏效 裕隆漲停、東陽盤中大漲8%

汽車工業類股在18日逆勢上漲，法人機構指出，台灣車市11月銷量止跌回升，購車旺季至，加上台北車展將登場，市場期待年底促銷...

台積電跌破季線別擔心 法人曝後面有兩大利多…

台積電（2330）股價跌破季線，可不可以進場買了？法人坦言，台積電在2個利空的拖累下股價失守「生命線」， 但是，法人強不...

季線攻防白熱化！電子權值降溫 這些「撐盤主力」浮上檯面

美股走弱影響下，台股18日震盪加劇，盤中一度回測季線，目前最高達27,569.44點、最低探至27,350.77點，但低...

AI 需求展望續強 法人唱旺12檔台股供應鏈

受惠AI伺服器需求增溫，多數下游電子硬體廠11月營收優於預期，隨Dell、Credo等美股AI供應鏈上修營運展望，法人點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。