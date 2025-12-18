車展開跑、貨物稅減徵奏效 裕隆漲停、東陽盤中大漲8%

汽車工業類股在18日逆勢上漲，法人機構指出，台灣車市11月銷量止跌回升，購車旺季至，加上台北車展將登場，市場期待年底促銷行情進一步發酵。裕隆集團旗下裕隆（2201）亮燈漲停，裕日車（2227）、中華（2204）也走揚。此外，零組件大廠東陽（1319）有財報加持，盤中一度大漲逾8%。

汽車相關類股指數今日盤中漲幅逾1.1%，裕隆以36.5元漲停，成交量逾9,000張。東陽一度大漲8%左右，後漲幅又收斂至3%上下，成交量破萬張。裕日車盤中漲逾5%，中華也一度漲2%左右。族群中，耿鼎（1524）、堤維西（1522）、艾姆勒（2241）等多檔個股均上漲。

據了解，法人機構表示，台灣車市11月整體新車領牌數達36,485輛，月增5.7% 、年減6.8%。因年底迎來購車旺季，台北車展將於本月月底登場，加上貨物稅加碼補助政策效果，車市有回暖訊號。裕隆表示，貨物稅減徵政策實施後，10月單月領牌年增4%，有初步回溫跡象。業內亦表示，預期今年台灣新車掛牌數維持40萬輛以上。

市場盛傳，裕隆旗下品牌納智捷售予鴻海（2317）轉投資公司鴻華先進；裕隆日前在法說會上表示，出售事宜需經公平會同意，目前尚未確認；如相關作業進度完成，預期明年元月有望定案。

東陽日前表示，關稅對營收影響已逐漸淡化，近期財報有亮點；該公司公布自結11月合併稅前純益5.39億元，連續五個月呈月增；累計前十一月自結合併稅前純益42.42億元，稅前每股純益6.97元，創歷年同期次高。