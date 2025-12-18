美股近來震盪，投信法人持續看好 AI 類股基本面

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

川普政府推出「美國科技部隊」計畫，預計將招募1,000位工程師和技術專家，投入聯邦政府的AI基礎建設。此計畫獲得輝達、微軟、蘋果等科技巨頭支持，顯示AI發展已從產業層面，提升至國家戰略高度，預期將帶動科技投資持續升溫，為全球科技類股注入新動能。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，經過11月的盤整期後，那斯達克與費半評價水準在獲利提升下已回到過去5年平均水準，市場上漲廣度自12月初開始回升，多頭格局不變。儘管近期AI類股震盪，但基本面依然穩健。AI供應鏈中，微軟、Meta、亞馬遜等具現金流優勢的雲端巨頭競爭力強，晶片、PCB、CCL等硬體廠商持續受惠。天然氣發電設備商GE Vernova訂單滿載至2028年，凸顯AI基礎建設需求強勁。短期雖有年底獲利了結賣壓，但中長期AI投資趨勢明確，硬體供應鏈最為受惠，投資人可以透過逢低布局或是定期定額的方式，參與2026年科技成長行情。

根據晨星統計至11月底數據，統一全球新科技基金在短、中、長期的定期定額報酬率均位列同類型基金的前段班。短期表現，一年期、兩年期、三年期定期定額報酬率分別為34.7%、48.5%及80.4%，均位列同類型基金的前段班；長期表現更為亮眼，五年期更是以96%的報酬率位居同類型基金榜首；自成立以來，定期定額累積報酬率更高達223.5%。

科技部 AI 定期定額

