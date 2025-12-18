台積電跌破季線別擔心 法人曝後面有兩大利多…

台積電（2330）股價跌破季線，可不可以進場買了？法人坦言，台積電在2個利空的拖累下股價失守「生命線」， 但是，法人強不用擔心，因為接下來有兩大利多，現在股價走弱是在反映利空的衝擊，在操作上可以逢低分批買進，迎接明年的大利多。

台積電股價在10月31日寫下1,525元的歷史新高價，其後休息，股價一度回落至1,375元後再往上拉升，12月的盤中高點曾達1,515元，可惜不僅1,500元站不穩，甚至再往下探，股價失守季線。

到底跌落季線的台積電可不可以進場布局了？統一投顧董事長黎方國認為，現在的股價表現主要是反映兩個利空，但是，明年將兩個重大利多，因此，在明年1月10日前可以逢低分批買進，準備迎接明年的財報及展望利多。

黎方國表示，台積電存有2利空是影響近期股價的主因，一個是因為AI泡沫的疑慮，美股費城半導體指數大跌，拖累台積電的股價，另一個利空則是市場對12月營收恐將較11月營收下滑的擔憂。

黎方國說明，根據台積電在10月間所提出的第4季展望來推估，市場預期12月的營收將下滑，因此成為影響台積電的潛在利空。

黎方國強調，台積電存有兩大利多，一是明年1月15日將召開的法說會，將會釋出好消息，且公布的今年財報將會非常好，全年獲利也會很好；另外，法說會將公布明年的資本支出及全年業績展望，預期都將會很好，資本支出增加，營運持續成長。

黎方國認為，台積電明年還是大利多，現在股價跌破季線，主要是反應AI疑慮及營收的擔憂，在操作上，可以開始逢低分批買進，準備迎接明年的財報及展望利多。