經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。(路透)
台積電（2330）股價跌破季線，可不可以進場買了？法人坦言，台積電在2個利空的拖累下股價失守「生命線」， 但是，法人強不用擔心，因為接下來有兩大利多，現在股價走弱是在反映利空的衝擊，在操作上可以逢低分批買進，迎接明年的大利多。

台積電股價在10月31日寫下1,525元的歷史新高價，其後休息，股價一度回落至1,375元後再往上拉升，12月的盤中高點曾達1,515元，可惜不僅1,500元站不穩，甚至再往下探，股價失守季線。

到底跌落季線的台積電可不可以進場布局了？統一投顧董事長黎方國認為，現在的股價表現主要是反映兩個利空，但是，明年將兩個重大利多，因此，在明年1月10日前可以逢低分批買進，準備迎接明年的財報及展望利多。

黎方國表示，台積電存有2利空是影響近期股價的主因，一個是因為AI泡沫的疑慮，美股費城半導體指數大跌，拖累台積電的股價，另一個利空則是市場對12月營收恐將較11月營收下滑的擔憂。

黎方國說明，根據台積電在10月間所提出的第4季展望來推估，市場預期12月的營收將下滑，因此成為影響台積電的潛在利空。

黎方國強調，台積電存有兩大利多，一是明年1月15日將召開的法說會，將會釋出好消息，且公布的今年財報將會非常好，全年獲利也會很好；另外，法說會將公布明年的資本支出及全年業績展望，預期都將會很好，資本支出增加，營運持續成長。

黎方國認為，台積電明年還是大利多，現在股價跌破季線，主要是反應AI疑慮及營收的擔憂，在操作上，可以開始逢低分批買進，準備迎接明年的財報及展望利多。

台積電 利空 營收

相關新聞

外資放假內資唱大戲…台股年底操作 三招致勝

台股昨（17）日在費半下跌與台指期壓低結算夾擊，加上外資賣壓持續出籠，台積電午盤後由紅翻黑，指數開高走低，終場收27,5...

美光財報及展望令人驚艷 南亞科等五檔受惠可期

美光（Micron）公布上季財報優於預期，且本季營運展望令人驚艷，盤後股價狂飆逾8%。法人認為，美光財報強勁表現，可望帶...

車展開跑、貨物稅減徵奏效 裕隆漲停、東陽盤中大漲8%

汽車工業類股在18日逆勢上漲，法人機構指出，台灣車市11月銷量止跌回升，購車旺季至，加上台北車展將登場，市場期待年底促銷...

台積電跌破季線別擔心 法人曝後面有兩大利多…

台積電（2330）股價跌破季線，可不可以進場買了？法人坦言，台積電在2個利空的拖累下股價失守「生命線」， 但是，法人強不...

季線攻防白熱化！電子權值降溫 這些「撐盤主力」浮上檯面

美股走弱影響下，台股18日震盪加劇，盤中一度回測季線，目前最高達27,569.44點、最低探至27,350.77點，但低...

AI 需求展望續強 法人唱旺12檔台股供應鏈

受惠AI伺服器需求增溫，多數下游電子硬體廠11月營收優於預期，隨Dell、Credo等美股AI供應鏈上修營運展望，法人點...

