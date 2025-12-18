季線攻防白熱化！電子權值降溫 這些「撐盤主力」浮上檯面

美股走弱影響下，台股18日震盪加劇，盤中一度回測季線，目前最高達27,569.44點、最低探至27,350.77點，但低接買盤不弱，指數數度翻紅。電子權值股表現分歧、整體續弱，撐盤多日的金融股漲勢也鈍化；不過，資金明顯轉向題材明確的中小型股，其中以BBU與AI基礎建設相關族群表現最為亮眼，成為撐盤關鍵。

從盤面漲停股結構觀察，電子零組件與電力相關族群占比最高。加百裕（3323）、興能高（6558）雙雙亮燈，並帶動系統電（5309）、順達（3211）等同步走揚；西勝（3625）、律勝（3354）、銘異（3060）、千如（3236）、華容（5328）等也名列強勢股行列。在AI伺服器與資料中心持續擴建下，機房用電穩定成為剛性需求，從高階UPS、儲能系統到BBU模組，皆為雲端大廠加碼投資重點，相關供應鏈因此成為資金避風港。

非電族群方面，營建、汽車股同步表態，裕隆（2201）、遠雄（5522）、華固（2548）、聯上發（2537）等盤中走強，反映部分資金在電子股整理之際，資金轉向政策與資產題材尋求輪動機會。不過相較之下，電子題材股的漲停家數與成交熱度仍明顯勝出。

進一步觀察股價結構，今日漲停股多集中於20～50元的中低價族群，具備基期低、拉抬彈性大的特性，且多數個股振幅落在8～11%、周轉率明顯放大，顯示短線與波段資金主導盤勢，而非長線法人全面進場。

法人指出，在指數高檔震盪、權值股整理的環境下，資金輪動速度加快，短線操作更聚焦AI基礎建設、BBU、電源管理等具結構性成長題材。不過續航力多久，仍須觀察題材是否逐步反映在訂單與營收能見度上，否則震盪幅度恐仍偏大。整體而言，台股雖回測季線，但多方尚未潰散，盤面熱度仍集中在具趨勢想像空間的族群。