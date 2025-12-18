持有標普500指數一年勝率高 逢低布局這 ETF

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
持有標普500指數正報酬機率(資料來源：Bloomberg，標普500指數(SPX Index)；台新投信整理)
台新標普500 ETF（009806） 研究團隊表示，近期美國金融市場在利率震盪、科技股評價修正與資金流動分歧的情況下，整體仍維持穩定，儘管偏高利率壓抑部分成長型企業估值，但弟4季多數企業財報表現優於市場預期，使標普500指數在震盪中仍有支撐，延續年初以來的強勁漲勢，也是4月股災以來連續第七個月上漲。

展望後市，美國聯準會（Fed）後續持續降息機率高、CSP大廠持續上修資本支出，美股續航力仍加。據統計，持有美國標普500指數只要超過一年，勝率高達75%，布局標普500 ETF 有甜頭。

台新標普500 ETF（009806）研究團隊指出，綜觀過去數十年，美國股市長期位居全球最大市值國，即便經歷1987年黑色星期一、2000年科技泡沫、2008年金融海嘯及2020年新冠疫情危機等，大跌過後美國股市仍能創下歷史新高；根據歷史統計，自1929年以來近百年數據顯示，持有美國標普500指數短中長期正報酬機率皆高達六成以上，尤其若持有十年，勝率更高達94%，由此可知長期投資美股的重要性。

台新標普500 ETF基金（009806）研究團隊表示，今年在關稅消息紛雜中，公用事業、必需消費類股仍表現優異維持正報酬，多元的資產配置及大型股的選擇更為重要，而全球最多資金追蹤的標普500指數就具備以上兩大特點：資產的多元配置優勢除能在順勢時享受到大型股的凌厲漲勢外，逆勢時也能有醫療、公用事業及必需消費等板塊支撐，投資人不會錯過任何一個產業趨勢，另外，面對關稅問題時，大型公司也相對中小型公司更具備解決問題與調整結構的能力，更能緩和經濟逆風所帶來的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

