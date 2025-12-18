快訊

經濟日報／ 盧宏奇／台北即時報導
AI 需求展望續強，法人唱旺12檔台股供應鏈。路透

受惠AI伺服器需求增溫，多數下游電子硬體廠11月營收優於預期，隨Dell、Credo等美股AI供應鏈上修營運展望，法人點名唱旺鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、台光電（2383）、金像電（2368）、勤誠（8210）、富世達（6805）、智邦（2345）等12檔。

大型本國投顧分析，緯創、緯穎、奇鋐及高力（8996）等11月營收年增幅超過100%，其中，緯創營收超標主因在於GB AI伺服器出貨量約1,200櫃，較前一月300至400櫃明顯上揚，預估將使第4季GB AI伺服器出貨量近2,500櫃，季增約85%。

緯穎受惠甲骨文GB200出貨，加上AWS AI伺服器拉貨持穩，帶動第4季營收季增，優於原先預期；奇鋐優於預期主因是GB300出貨順暢及iPhone VC散熱營收挹注；高力亦因AI需求出貨sidecar/CDU與manifold營收優於預期。

至於其他AI相關公司11月營收多半呈現月增，統計川湖（2059）、雙鴻（3324）、華擎（3515）、勤誠、金像電、智邦等年增率都超過50%，主要拜正向的AI伺服器需求。

就美股電子硬體股來看，法人指出，這次美股財報季包括Dell、TE、Flex、Credo及Vertiv等多家公司上修營運展望，動能主要來自AI伺服器業務。

其中，Flex及Vertiv都在財報會議中強調資料中心電源產品的成長性，Vertiv已規畫2026年下半年推出HVDC電源櫃，並配合2027年輝達Rubin Ultra機櫃出貨時程 。

展望2026年，隨下游組裝廠供應轉趨順暢及電源規格與產值提升，法人對於美股硬體股首推Dell、Vertiv，而Flex、Credo、Supermicro及HPE等維持增加持股評等。

AI 營收 伺服器

