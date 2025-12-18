快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

擁電力剛需盾牌！加百裕、興能高鎖漲停 領軍 BBU 族群抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

在美股走弱、台股早盤回測季線的震盪盤勢中，BBU族群逆勢突圍，成為盤面少數亮點。受惠AI伺服器機房擴建、電力穩定需求升溫，以及「在美製造」政策題材發酵，加百裕（3323）、興能高強鎖漲停，帶動系統電（5309）、順達（3211）同步走揚，台達電（2308）也力圖回穩，BBU概念展現明顯抗空力道。

產業面來看，BBU熱潮來自結構性需求推升。在AI伺服器機房中，電力穩定已成核心關鍵，從高階UPS、儲能系統到BBU模組，皆是雲端大廠與資料中心持續加碼投資的重點。隨著AI伺服器擴建潮、GB300供應鏈加速成長，以及全球資料中心朝高能效轉型，BBU正快速從選配升級為跨機房、半導體廠務與能源管理的「必需品」。

個股方面，系統電投資加百裕、啟動策略合作，雙方聯手搶攻BBU與無人機市場，並鎖定「BBU美國製造」方向，結合系統電美國德州新廠優勢，呼應在地製造政策。

系統電指出，加百裕長期深耕無人機電池模組，合作後將加速切入工業與公共安全型無人機應用，有助放大接單規模、採購效益與技術滲透率。系統電的無人機方案聚焦電子電控運算與整機製造，涵蓋高效能飛行載具、地面控制系統與客製化電池模組，主攻高環境負荷場景；BBU 產品線則已接近完成驗證，預計第4季底開始貢獻營收，待德州新廠量產後，將為明年新案提供動能。

興能高（6558）則持續推動產品結構轉型，提升高毛利的非消費性應用比重，布局BBU、儲能、無人機與醫療市場，並強化BMS、網通用BBU儲能產品與ESS系統整合。儘管今年受匯損與稅務調整影響，前11個月營收年減，但公司已規畫擴大資本與研發支出，預估2026年相關投入將成長1.5倍，為轉型奠基。

法人指出，在大盤高檔震盪下，AI基礎建設仍是中長線主軸，BBU系統、電源管理與高效能運算基建具備結構性成長潛力，後續表現值得持續追蹤。

無人機 電池模組 AI

延伸閱讀

曝海陸監偵無人機結構與大疆相近 馬文君憂：不只是單一標案

影／轉接、變造電話大本營！台東警破設高雄IP-PBX詐騙電話機房

波蘭成台灣無人機最大買家　專家：影響力不僅半導體

台灣能用美軍不能用？專家：俄烏戰無人機經驗無助美軍對抗解放軍

相關新聞

外資放假內資唱大戲…台股年底操作 三招致勝

台股昨（17）日在費半下跌與台指期壓低結算夾擊，加上外資賣壓持續出籠，台積電午盤後由紅翻黑，指數開高走低，終場收27,5...

AI 需求展望續強 法人唱旺12檔台股供應鏈

受惠AI伺服器需求增溫，多數下游電子硬體廠11月營收優於預期，隨Dell、Credo等美股AI供應鏈上修營運展望，法人點...

美光「報」喜！記憶體漲價動能延燒 華邦電領軍狂賀、南亞科分盤照漲

美國記憶體龍頭美光（Micron）公布 2026 會計年度第一季財報，營收與獲利雙雙大幅優於華爾街預期，並釋出遠超市場想...

買盤押注央行不動產利多消息 營建股逆勢衝高

營建類股18日早盤走強，市場買盤押注中央銀行理監事會釋出有利不動產訊息，雋揚（1439）、遠雄（5522）及華固（254...

台股開低走低早盤跌逾百點下探季線支撐 台積電開盤下跌10元

台股18日開盤指數下跌77.42點，開盤指數為27,447.45點，買盤意願不強致指數跌逾百點下探季線支撐。台積電（23...

就市論勢／PCB、被動元件 逢低承接

現階段市場表面上最喧騰的兩個變數，一是關稅世紀判決，二是AI投資是否走向泡沫。但若拉長時間軸來看，關稅反而不是最核心風險。目前台灣被課徵稅率相對低，且礦產、原物料、食品、農產品等多項品類獲得豁免。換言之，若未來關稅真正全面退場，台灣優勢反而可能被稀釋，這才是投資人需要長期留意的變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。