擁電力剛需盾牌！加百裕、興能高鎖漲停 領軍 BBU 族群抗空

在美股走弱、台股早盤回測季線的震盪盤勢中，BBU族群逆勢突圍，成為盤面少數亮點。受惠AI伺服器機房擴建、電力穩定需求升溫，以及「在美製造」政策題材發酵，加百裕（3323）、興能高強鎖漲停，帶動系統電（5309）、順達（3211）同步走揚，台達電（2308）也力圖回穩，BBU概念展現明顯抗空力道。

產業面來看，BBU熱潮來自結構性需求推升。在AI伺服器機房中，電力穩定已成核心關鍵，從高階UPS、儲能系統到BBU模組，皆是雲端大廠與資料中心持續加碼投資的重點。隨著AI伺服器擴建潮、GB300供應鏈加速成長，以及全球資料中心朝高能效轉型，BBU正快速從選配升級為跨機房、半導體廠務與能源管理的「必需品」。

個股方面，系統電投資加百裕、啟動策略合作，雙方聯手搶攻BBU與無人機市場，並鎖定「BBU美國製造」方向，結合系統電美國德州新廠優勢，呼應在地製造政策。

系統電指出，加百裕長期深耕無人機電池模組，合作後將加速切入工業與公共安全型無人機應用，有助放大接單規模、採購效益與技術滲透率。系統電的無人機方案聚焦電子電控運算與整機製造，涵蓋高效能飛行載具、地面控制系統與客製化電池模組，主攻高環境負荷場景；BBU 產品線則已接近完成驗證，預計第4季底開始貢獻營收，待德州新廠量產後，將為明年新案提供動能。

興能高（6558）則持續推動產品結構轉型，提升高毛利的非消費性應用比重，布局BBU、儲能、無人機與醫療市場，並強化BMS、網通用BBU儲能產品與ESS系統整合。儘管今年受匯損與稅務調整影響，前11個月營收年減，但公司已規畫擴大資本與研發支出，預估2026年相關投入將成長1.5倍，為轉型奠基。

法人指出，在大盤高檔震盪下，AI基礎建設仍是中長線主軸，BBU系統、電源管理與高效能運算基建具備結構性成長潛力，後續表現值得持續追蹤。