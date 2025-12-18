美光「報」喜！記憶體漲價動能延燒 華邦電領軍狂賀、南亞科分盤照漲

美國記憶體龍頭美光（Micron）公布 2026 會計年度第一季財報，營收與獲利雙雙大幅優於華爾街預期，並釋出遠超市場想像的本季財測，激勵盤後股價勁揚近 9％。在國際龍頭強勢表態下，記憶體景氣復甦與漲價循環再度成為市場焦點，也同步點燃台股相關族群買氣。

美光指出，本季在需求快速升溫、供給相對吃緊的環境下，具備調升售價的有利條件。公司預估本季營收將落在183億至191億美元區間，明顯高於市場平均預期的144 億美元；剔除一次性項目後，每股盈餘預估達 8.22至 8.62美元，同樣遠超市場預測的4.71美元。財報公布後，美光盤後股價強彈，延續今年以來已大漲 158％的強勢走勢。

對於產業後市，美光執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）直言，記憶體短缺的結構性問題恐將延續至2026年之後，目前對多家關鍵客戶的需求僅能滿足約一半至三分之二。為因應長期需求，公司已決定加快擴產腳步，並將本財年資本支出上調至200億美元，高於原先規劃的180億美元，展現對景氣循環上行的高度信心。

外資觀點同樣偏多。彭博分析師席佛曼（Jake Silverman）指出，記憶體價格上漲趨勢在短期內難以緩解，供需失衡將持續支撐報價。另有美系外資在最新出具的「2026年半導體展望」報告中，維持對大中華區半導體產業「具吸引力」的看法，並點名記憶體、半導體設備與晶圓代工為三大受惠族群，利基型記憶體的南亞科（2408）、群聯（8299）、華邦電（2344），皆給予「優於大盤」評級。

在國際利多帶動下，台股記憶體族群無懼大盤再度回測季線，資金逆勢回流。華邦電領軍上攻，盤中漲幅逾3.5％，南亞科即便面臨分盤交易限制，仍穩健跟漲逾3％；力積電、旺宏（2337）、創見（2451）、鈺創（5351）、品安（8088）等個股同步走強。外資報告也看好利基型記憶體後市，進一步強化市場對記憶體多頭循環的期待。

隨著美光財報與財測為產業定調，記憶體供需與報價走勢，已成為觀察2026年半導體行情的重要風向球。