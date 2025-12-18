快訊

賴總統挺卓揆 立院資深人士指不副署是低級錯誤

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

買盤押注央行不動產利多消息 營建股逆勢衝高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

營建類股18日早盤走強，市場買盤押注中央銀行理監事會釋出有利不動產訊息，雋揚（1439）、遠雄（5522）及華固（2548）漲幅超過4%，冠德（2520）、根基（2546）、長虹（5534）等十餘檔股價也上漲1~2%。

市場主要關注央行除利率是否有所調整之外，也看選擇性信用管制是否也會有所調整。凱基投顧指出，房市三大重點觀察指標均顯示台灣房市熱潮已終止，包括：1.房市自2024年第4季以來持續價跌量縮；2.銀行不動產放款集中度已降至2020-2021年水準；3.購買房地產時機指數降至近五年來新低。

此外，房市成交量已有落底跡象，包括：1.信義（9940）2025年第3季營收恢復季增成長，且超出過往因農曆民俗月使營收季減的季節慣性；2.信義（9940）法說會明確表示已看到仲介業務回穩，房市成交狀況正穩步築底；3.海悅（2348）代銷業務營收自8月以來

已連續三個月月增成長。展望未來，五大行庫新承做房貸利率已於2025年9月開始下降。房貸額度釋出且利率下降，有利消費者購屋信心回溫，且預售屋因貸款排撥造成交屋時間延長問題也可望獲緩解。整體來說，房市成交量低點應已過去並可望緩步回升。

房市 營收

延伸閱讀

日本不動產市場扮經濟復甦領頭羊 台積電＋科技巨頭東進推升地價

00881犀利 三年賺160%

合建分屋 期限內報繳契稅

御嵿烤鴨品牌北市拓點

相關新聞

外資放假內資唱大戲…台股年底操作 三招致勝

台股昨（17）日在費半下跌與台指期壓低結算夾擊，加上外資賣壓持續出籠，台積電午盤後由紅翻黑，指數開高走低，終場收27,5...

中小題材股 強強滾

台股昨（17）日因台指期壓低結算，月線得而復失，但盤面順達（3211）、漢磊等櫃買中小型題材股吸引短多點火，股價強強滾，...

台股震盪 兩族群保駕護航…各擁防禦和績效題材

台股近期呈現震盪格局，操作難度大增，法人分析，儘管電子權值股面臨月線、季線保衛戰，但大盤在季線附近有強力支撐，在市場波動...

台股現回檔壓力 當沖客們偃旗息鼓

加權指數在高檔整理後出現回檔壓力，「當沖客」也開始偃旗息鼓，市場整體當沖熱度同步走低。法人表示，目前應保持耐心，觀察當沖...

台積電盤後驚現1,575漲停價

台積電股價連跌三日，昨（17）日下挫5元、收1,430元，跌破季線支撐，但盤後鉅額交易卻讓市場驚喜，出現十張現貨的漲停價...

買盤押注央行不動產利多消息 營建股逆勢衝高

營建類股18日早盤走強，市場買盤押注中央銀行理監事會釋出有利不動產訊息，雋揚（1439）、遠雄（5522）及華固（254...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。