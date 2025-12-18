買盤押注央行不動產利多消息 營建股逆勢衝高

營建類股18日早盤走強，市場買盤押注中央銀行理監事會釋出有利不動產訊息，雋揚（1439）、遠雄（5522）及華固（2548）漲幅超過4%，冠德（2520）、根基（2546）、長虹（5534）等十餘檔股價也上漲1~2%。

市場主要關注央行除利率是否有所調整之外，也看選擇性信用管制是否也會有所調整。凱基投顧指出，房市三大重點觀察指標均顯示台灣房市熱潮已終止，包括：1.房市自2024年第4季以來持續價跌量縮；2.銀行不動產放款集中度已降至2020-2021年水準；3.購買房地產時機指數降至近五年來新低。

此外，房市成交量已有落底跡象，包括：1.信義（9940）2025年第3季營收恢復季增成長，且超出過往因農曆民俗月使營收季減的季節慣性；2.信義（9940）法說會明確表示已看到仲介業務回穩，房市成交狀況正穩步築底；3.海悅（2348）代銷業務營收自8月以來

已連續三個月月增成長。展望未來，五大行庫新承做房貸利率已於2025年9月開始下降。房貸額度釋出且利率下降，有利消費者購屋信心回溫，且預售屋因貸款排撥造成交屋時間延長問題也可望獲緩解。整體來說，房市成交量低點應已過去並可望緩步回升。