台股開低走低早盤跌逾百點下探季線支撐 台積電開盤下跌10元

台股18日開盤指數下跌77.42點，開盤指數為27,447.45點，買盤意願不強致指數跌逾百點下探季線支撐。台積電（2330）開盤價1,420，下跌10元。

群益投顧表示，大盤指數挑戰月線未成功，短期均線排列持續弱化，加上美股大跌，季線保衛戰正式開打，是否止跌觀察電子權值止跌力。短線操作宜謹慎，持股應確實依短線技術面汰弱留強因應。

操作題材可留意：

1.太空AI題材加持，低軌衛星身價看漲─馬斯克證實旗下SpaceX將於2026年啟動IPO，同時也提出透過SpaceX將AI伺服器送入太空構想，計畫利用取之不盡的太陽能為衛星與AI伺服器供電，突破地面電力不足瓶頸，結合AI題材後的SpaceX身價大幅看增，相關低軌衛星供應鏈也跟著沾光。

2.大廠退出消費市場，台記憶體模組受惠─繼美光宣布退出消費型記憶體業務後，傳南韓三星也計畫逐步停止SATA SSD製造，市場擔憂此舉將直接NAND成品SSD供應減少，對消費者端儲存價格帶來衝擊，此消息雖遭三星否認，但受預期心理影響，消費型SSD漲價壓力難解，相關模組業者受惠。

周三（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為47,885.97點，下跌228.29點、跌幅0.47%；S&P500指數下跌1.16%；那斯達克指數下跌1.81%；費半指數下跌3.78%。台積電ADR跌3.45%，收在276.96美元，較台北交易溢價22.2%。

外媒報導甲骨文規模100億美元資料中心計畫已失去私募股權基金公司Blue Owl Capital資金支持，股價大跌5.4%。超微（AMD）和輝達（NVIDIA）各跌5.3%和3.8%，博通（Broadcom）大跌4.5%，Alphabet下跌3.2%。

三大法人周三集中市場合計賣超236.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超323.4億元，投信買超7.5億元，自營商（自行買賣）買超56.7億元，自營商（避險）買超22.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,611口至3,931口，其中，外資淨空單減少5,181口至29,032口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,925口至6,019口。

選擇權未平倉量部分，12月大量區買權OI落在27,800點，賣權最大OI落在27,400點 ; 月買權最大OI落在28,000點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94上升至1.08。VIX指數下降0.18至21.2。外資台指期買權淨金額0.57億元 ; 賣權淨金額-0.03億元。整體選擇權籌碼面偏多。