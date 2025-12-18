元富證券深耕公益獻愛心 三赴臺大兒醫展關懷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券深耕公益獻愛心，三赴臺大兒醫展關懷。(後排左二)元富證券總經理張清發、(後排左三)公共事務暨行銷部副總經理許恬忻（元富證券/提供）
元富證券深耕公益獻愛心，三赴臺大兒醫展關懷。(後排左二)元富證券總經理張清發、(後排左三)公共事務暨行銷部副總經理許恬忻（元富證券/提供）

台新新光金控（2887）旗下元富證券今（2025）年第三度走進臺大醫院兒童醫院，在歲末寒冬為院童點亮最溫暖的聖誕祝福。元富證券總經理張清發12月16日特地到場發送聖誕禮物，並與小朋友們開心合影。元富期盼無論是就診或住院的孩童，都能在這份誠摯的關懷中，感受濃濃耶誕祝福。

活動以熟悉的聖誕旋律揭開序幕，魔術師化身聖誕老人，以精采的魔術表演及造型氣球，迅速吸引孩子們的目光。隨後，元富志工化身小老師，陪伴院童進行DIY手作貼畫，在勞作DIY的過程中，小朋友們能有鍛煉創造力的機會、學習表達自身的想法，簡單而容易取得具體成果的手作DIY活動，亦能建立自信心與成就感，使其暫時忘卻病痛。元富期盼透過每年一次的聖誕關懷活動，為孩子們帶來歡樂與力量，祝願他們早日康復，迎向更美好的未來。

元富證券為國內首家設立創投並長期深耕生技醫療的證券商，是生技業進入資本市場的最佳推手，亦長期投入生技醫療發展及癌症關懷議題，持續朝聯合國SDGs「健康與福祉」目標前行。過去不僅舉辦免費健康講座，助民眾提升自我健康概念；並與生策會合作舉辦投資趨勢講座；此外，也積極關懷癌友，今年七度與癌症希望基金會合作「送愛到病房」活動。元富持續回饋社會、擴大ESG影響力，將企業價值發揮最大效益，善盡企業社會責任。

多年來，元富證券始終秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，持續投入弱勢關懷與公益行動。從捐贈全新童襪、二手家電、二手書，至中秋節協助庇護工場組裝禮盒、端午節號召員工捐出家電支持勵馨基金會，每一次的投入都凝聚著同仁滿滿的愛心與行動力。今年聖誕節，元富再次用溫暖陪伴院童，以實際行動延續善意，期待在每一份小小的付出中，讓愛與希望在社會中持續發光。

