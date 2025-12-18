外資放假內資唱大戲…台股年底操作 三招致勝

台股昨（17）日在費半下跌與台指期壓低結算夾擊，加上外資賣壓持續出籠，台積電（2330）午盤後由紅翻黑，指數開高走低，終場收27,525點、小跌11點，成交量縮至5,248億元。法人認為，隨外資年底放假去，後市盤面將由「內資主導唱大戲」。

昨日台股持續承壓，雖早盤開漲，多頭仍不敵賣壓，終場小跌0.04%，連三日收黑，累計下跌672點，指數頗有向季線尋求支撐的企圖。

三大法人昨日賣超合計236.4億元。外資賣超354.3億元、連三賣，累計賣超1,439.2億元；投信買超7.9億元、連二買，累計買超44.2億元；自營商買超109.9億元，由賣轉買。八大公股行庫買超48.4億元，連三買，累計買超264億元。

時序邁入12月中下旬，外資開始陸續開始放長假，買賣力道轉趨平淡，盤勢籌碼將由「內資主導唱大戲」。法人表示，大盤在量縮下雖難有大動作，但投信、自營商等內資集團的「年底作帳行情」接棒力挺，中小型股活躍度將大幅提升。

針對年底操作，法人提出三招策略。首先，鎖定投信認養股，緊盯籌碼集中度。投資人可鎖定投信持股比率介於5%至15%、且近期買超趨勢連貫標的，但需注意持股比率若逾20%，嚴防年底績效結算的獲利了結賣壓。

第二，規避權值轉戰櫃買，聚焦明年元月美國消費性電子展（CES）題材。外資缺席將使大型權值股缺乏推升動能，建議將目光轉向櫃買指數成分股，尤其具備明年元月CES展題材的AI應用、矽光子或光學組件等，有望成年終行情衝刺的首選。

第三，嚴守區間，切忌盲目追高。量縮格局下，股價缺乏連續推升的動能，容易呈現「緩漲急跌」。操作上，應利用回測月線或支撐位置時逢低布局，採取「見好就收」的游擊戰術。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、安聯投信投資長張惟閔等專家的觀點，市場資金流向明顯迴避高估值科技股，轉向位階相對偏低、具新題材支撐的中小型股。