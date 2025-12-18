台股現回檔壓力 當沖客們偃旗息鼓

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

加權指數在高檔整理後出現回檔壓力，「當沖客」也開始偃旗息鼓，市場整體當沖熱度同步走低。法人表示，目前應保持耐心，觀察當沖比是否落至底部，並伴隨大盤止跌訊號。

當沖交易的核心在於「波動」與「趨勢」。當市場處於多頭攻擊時，股價易漲難跌，當沖客只需順勢而為，便能賺取日內價差。不過，根據近期資料顯示，上周市場當沖比均值為37.7%，本周截至目前已滑落至34.4%，反映盤勢轉弱之下，連偏好「快進快出」的短線投資人也因操作難度增加，逐漸提不起勁。

此外，拉長時序，觀察台股與當沖總交易量變化，前波高峰2021年5月期間，指數快速衝高之際，當沖交易總金額也同步攀升。

相較之下，目前台股同樣位處相對高檔區間，當沖熱度卻明顯不及2021年前波高峰時期。法人表示，目前台股正處於籌碼清洗階段，當沖比尚未觸及歷史極低點，代表市場仍有浮動籌碼。

不過從籌碼面角度看，投機資金退場有助於籌碼沉澱，減少盤中無意義的助跌壓力，因此可靜待大盤出現「縮量止跌」或「帶量長紅」的訊號後，再重新進場。

加權指數在高檔整理後出現回檔壓力，「當沖客」也開始偃旗息鼓，市場整體當沖熱度同步走低。法人表示，目前應保持耐心，觀察當沖...

