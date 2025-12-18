台股震盪 兩族群保駕護航…各擁防禦和績效題材
台股近期呈現震盪格局，操作難度大增，法人分析，儘管電子權值股面臨月線、季線保衛戰，但大盤在季線附近有強力支撐，在市場波動加大之際，具備防禦屬性的「高殖利率股」、年底衝刺績效的「投信作帳股」，將成市場資金兩大避風港。
統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清指出，時序進入年底，金融股受惠聯準會降息趨勢及市場對明年第1季股利政策的期待，股價呈現「易漲難跌」的特性，上市金融指數昨日更創下新高2,412.7點。
中長線來看，台灣整體經濟穩定成長，帶動銀行端放款利差擴大、財富管理業務手續費收入增加；此外，近期股市回測季線，反而讓優質股殖利率提升，顯得更具吸引力，成為資金避風港。
據統計，法人本周以來三個交易日積極買超的高殖利率股中，長榮 （2603）以近三年平均現金殖利率9.08％領先群雄 。此外，聯電近三日獲法人買超逾9.2萬張，昨日逆勢收漲2.44％；電池模組廠順達殖利率達6.24％，昨更大漲8.36％，顯見高殖利率題材在震盪市中的吸金實力。
年底另一大重頭戲為投信作帳行情。為衝刺年度績效排名，投信基金經理人無不全力加碼囤貨。近期金融股表現亮眼，台新新光金近三日獲投信大舉買超逾27.8萬張 ，玉山金、華南金亦在投信買超名單前列。
另外，部分兼具作帳與殖利率雙重題材的個股，如環保服務大廠可寧衛以及散裝航運商裕民，近三日分別獲得投信買超2.2萬張與8,587張，股價表現相對大盤抗跌。
