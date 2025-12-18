快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

台股震盪 兩族群保駕護航…各擁防禦和績效題材

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近期呈現震盪格局，操作難度大增，法人分析，儘管電子權值股面臨月線、季線保衛戰，但大盤在季線附近有強力支撐，在市場波動加大之際，具備防禦屬性的「高殖利率股」、年底衝刺績效的「投信作帳股」，將成市場資金兩大避風港。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清指出，時序進入年底，金融股受惠聯準會降息趨勢及市場對明年第1季股利政策的期待，股價呈現「易漲難跌」的特性，上市金融指數昨日更創下新高2,412.7點。

高殖利率與投信作帳股
高殖利率與投信作帳股

中長線來看，台灣整體經濟穩定成長，帶動銀行端放款利差擴大、財富管理業務手續費收入增加；此外，近期股市回測季線，反而讓優質股殖利率提升，顯得更具吸引力，成為資金避風港。

據統計，法人本周以來三個交易日積極買超的高殖利率股中，長榮 （2603）以近三年平均現金殖利率9.08％領先群雄 。此外，聯電近三日獲法人買超逾9.2萬張，昨日逆勢收漲2.44％；電池模組廠順達殖利率達6.24％，昨更大漲8.36％，顯見高殖利率題材在震盪市中的吸金實力。

年底另一大重頭戲為投信作帳行情。為衝刺年度績效排名，投信基金經理人無不全力加碼囤貨。近期金融股表現亮眼，台新新光金近三日獲投信大舉買超逾27.8萬張 ，玉山金、華南金亦在投信買超名單前列。

另外，部分兼具作帳與殖利率雙重題材的個股，如環保服務大廠可寧衛以及散裝航運商裕民，近三日分別獲得投信買超2.2萬張與8,587張，股價表現相對大盤抗跌。

高殖利率 台新新光金

延伸閱讀

台積電ADR電子盤領軍 台指期夜盤報復性大漲265點

股匯齊跌 新台幣收31.526元創逾7個月新低

12月台股期指跌152點

台指期結算促台股震盪收低11點 台積電收跌5元

相關新聞

外資放假內資唱大戲…台股年底操作 三招致勝

台股昨（17）日在費半下跌與台指期壓低結算夾擊，加上外資賣壓持續出籠，台積電午盤後由紅翻黑，指數開高走低，終場收27,5...

中小題材股 強強滾

台股昨（17）日因台指期壓低結算，月線得而復失，但盤面順達（3211）、漢磊等櫃買中小型題材股吸引短多點火，股價強強滾，...

台股震盪 兩族群保駕護航…各擁防禦和績效題材

台股近期呈現震盪格局，操作難度大增，法人分析，儘管電子權值股面臨月線、季線保衛戰，但大盤在季線附近有強力支撐，在市場波動...

台股現回檔壓力 當沖客們偃旗息鼓

加權指數在高檔整理後出現回檔壓力，「當沖客」也開始偃旗息鼓，市場整體當沖熱度同步走低。法人表示，目前應保持耐心，觀察當沖...

台積電盤後驚現1,575漲停價

台積電股價連跌三日，昨（17）日下挫5元、收1,430元，跌破季線支撐，但盤後鉅額交易卻讓市場驚喜，出現十張現貨的漲停價...

就市論勢／PCB、被動元件 逢低承接

現階段市場表面上最喧騰的兩個變數，一是關稅世紀判決，二是AI投資是否走向泡沫。但若拉長時間軸來看，關稅反而不是最核心風險。目前台灣被課徵稅率相對低，且礦產、原物料、食品、農產品等多項品類獲得豁免。換言之，若未來關稅真正全面退場，台灣優勢反而可能被稀釋，這才是投資人需要長期留意的變化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。