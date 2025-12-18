台積電盤後驚現1,575漲停價

台積電（2330）股價連跌三日，昨（17）日下挫5元、收1,430元，跌破季線支撐，但盤後鉅額交易卻讓市場驚喜，出現十張現貨的漲停價1,575元配對成交、總金額為1,575萬元，多頭作價再次指路，該價格也是鉅額交易歷史第五高價，成為市場熱議焦點。

法人指出，根據過往經驗，台積電跌破季線後常迎來強勁反彈，若依此慣性，換算盤後鉅額最高價與現貨價差，加權指數還有1,162點空間。換言之，加權指數後續將有機會止穩回升，並一舉突破歷史新高28,687點，再度改寫歷史新猷。

根據統計，台積電昨日盤後鉅額交易總共有六筆，合計總張數為879張，總金額為12.59億元，加權平均價格為1,432.65元，仍然微幅高於現貨的收盤價1,430元。

儘管外資昨日提款台積電高達134.49億元、連三賣且維持在賣超榜首，但投信持續撐持台股維繫年底作帳行情，連八買台積電、累計達99.72億元，自營商更連14買台積電、波段買超達231.99億元，土洋對作下使加權指數跌不下去，在季線附近展開反彈，後市並有收復月線失土的止穩姿態。

觀察昨日台指期夜盤表現，在美股開盤前時段，指數已率先反彈逾250點、接近28,000大關，若此趨勢不變，加權指數今日將有很高機會可一舉彈升，並以中長紅之姿收復月線與短期均線，帶動大盤再度回歸偏多的運動軌跡。

此外，台積電昨日盤後鉅額交易1,575元，為史上第五高價，而1,600元以上歷史紀錄則有兩筆，分別為1,649.25元、1,600元。