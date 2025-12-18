快訊

台積電盤後驚現1,575漲停價

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台積電（2330）股價連跌三日，昨（17）日下挫5元、收1,430元，跌破季線支撐，但盤後鉅額交易卻讓市場驚喜，出現十張現貨的漲停價1,575元配對成交、總金額為1,575萬元，多頭作價再次指路，該價格也是鉅額交易歷史第五高價，成為市場熱議焦點。

法人指出，根據過往經驗，台積電跌破季線後常迎來強勁反彈，若依此慣性，換算盤後鉅額最高價與現貨價差，加權指數還有1,162點空間。換言之，加權指數後續將有機會止穩回升，並一舉突破歷史新高28,687點，再度改寫歷史新猷。

根據統計，台積電昨日盤後鉅額交易總共有六筆，合計總張數為879張，總金額為12.59億元，加權平均價格為1,432.65元，仍然微幅高於現貨的收盤價1,430元。

儘管外資昨日提款台積電高達134.49億元、連三賣且維持在賣超榜首，但投信持續撐持台股維繫年底作帳行情，連八買台積電、累計達99.72億元，自營商更連14買台積電、波段買超達231.99億元，土洋對作下使加權指數跌不下去，在季線附近展開反彈，後市並有收復月線失土的止穩姿態。

觀察昨日台指期夜盤表現，在美股開盤前時段，指數已率先反彈逾250點、接近28,000大關，若此趨勢不變，加權指數今日將有很高機會可一舉彈升，並以中長紅之姿收復月線與短期均線，帶動大盤再度回歸偏多的運動軌跡。

此外，台積電昨日盤後鉅額交易1,575元，為史上第五高價，而1,600元以上歷史紀錄則有兩筆，分別為1,649.25元、1,600元。

台積電ADR電子盤領軍 台指期夜盤報復性大漲265點

台積電2奈米量產獨步全球

台指期結算促台股震盪收低11點 台積電收跌5元

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

外資放假內資唱大戲…台股年底操作 三招致勝

台股昨（17）日在費半下跌與台指期壓低結算夾擊，加上外資賣壓持續出籠，台積電午盤後由紅翻黑，指數開高走低，終場收27,5...

中小題材股 強強滾

台股昨（17）日因台指期壓低結算，月線得而復失，但盤面順達（3211）、漢磊等櫃買中小型題材股吸引短多點火，股價強強滾，...

台股震盪 兩族群保駕護航…各擁防禦和績效題材

台股近期呈現震盪格局，操作難度大增，法人分析，儘管電子權值股面臨月線、季線保衛戰，但大盤在季線附近有強力支撐，在市場波動...

台股現回檔壓力 當沖客們偃旗息鼓

加權指數在高檔整理後出現回檔壓力，「當沖客」也開始偃旗息鼓，市場整體當沖熱度同步走低。法人表示，目前應保持耐心，觀察當沖...

台積電股價連跌三日，昨（17）日下挫5元、收1,430元，跌破季線支撐，但盤後鉅額交易卻讓市場驚喜，出現十張現貨的漲停價...

就市論勢／PCB、被動元件 逢低承接

現階段市場表面上最喧騰的兩個變數，一是關稅世紀判決，二是AI投資是否走向泡沫。但若拉長時間軸來看，關稅反而不是最核心風險。目前台灣被課徵稅率相對低，且礦產、原物料、食品、農產品等多項品類獲得豁免。換言之，若未來關稅真正全面退場，台灣優勢反而可能被稀釋，這才是投資人需要長期留意的變化。

