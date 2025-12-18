快訊

就市論勢／PCB、被動元件 逢低承接

經濟日報／ 謝晨彥（股怪教授）

盤勢分析

現階段市場表面上最喧騰的兩個變數，一是關稅世紀判決，二是AI投資是否走向泡沫。但若拉長時間軸來看，關稅反而不是最核心風險。目前台灣被課徵稅率相對低，且礦產、原物料、食品、農產品等多項品類獲得豁免。換言之，若未來關稅真正全面退場，台灣優勢反而可能被稀釋，這才是投資人需要長期留意的變化。

相較之下，AI才是真正牽動市場結構的核心變數。過去兩年，市場對AI最大的質疑在於「燒錢不賺錢」，但這個敘事正在改變。從四大雲端與科技巨頭最新財測來看，2025年整體營收與獲利預估不降反升，顯示AI投資報酬率已開始由負轉正。

更重要的是，AI的應用不再只停留在資料中心與模型訓練，而是快速向金融、傳產、消費端擴散，形成實質的效率提升與成本下降。

對台股而言，這正是結構性利多所在。台積電（2330）、鴻海等龍頭企業營收與獲利創高，是來自全球AI軍備競賽的真實訂單。在這樣環境下，估值能否維持取決於獲利是否持續驗證，而目前答案仍偏向正面。

投資建議

近期市場關注的甲骨文，儘管股價表現弱勢，但其五年期長約金額已累計超過5,200億美元，單季資料中心租賃業務新增訂單超過1,500億美元，顯示雲端與AI基礎建設需求「炸裂」。

這些訂單最終將流向台積電、鴻海等台灣供應鏈。接下來的元月行情布局，仍是繼續觀察AI伺服器供應鏈，包含PCB、記憶體、被動元件、HVDC、液冷、伺服器組裝，逢回布局不追高。

AI 市場

