台股昨（17）日因台指期壓低結算，月線得而復失，但盤面順達（3211）、漢磊等櫃買中小型題材股吸引短多點火，股價強強滾，法人預期短線行情將由籌碼面主導，操作宜善設停利停損，見好就收。

美國11月新增非農就業人數6.4萬、失業率攀升至4.6%，數據憂喜參半，市場降息預期並未大幅升溫，美股四大指數收盤跌多漲少，台股昨日盤中一度衝高，越過前一日高點，但多方追價意願不足，尾盤由紅翻黑，未能收復月線關卡。

內資主導的櫃買市場力守紅盤，短打題材股氣氛仍相當濃厚，以法人近五日買超逾500張的富櫃200指數成分股來看，漢磊、合晶、金益鼎、威剛、順達、宜鼎、鈦昇、世界、光洋科、晶呈科技、欣銓、新盛力等逆勢上揚1.0%至%10.0%不等，蔚為多頭指標。

黃金、白銀、銅等非鐵金屬報價走勢強勁，以廢棄物清除處理及貴金屬回收業務為主的金益鼎，提前啟動法說行情，昨日股價攻頂收97.4元，改寫波段新高，光洋科反彈3.2%收63.3元，守穩10日線，蓄勢再戰前高。

記憶體大廠美光財報即將登場，加上三星傳出停產SATA SSD，激勵記憶體族群昨日表現整齊，股價整理近一個月的威剛，昨挾量漲9.4%收196.5元，外資及投信同步回補扮演主要推手，宜鼎反彈4.7%收90.6元，一口氣收復多條短中期均線。