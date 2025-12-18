永續治理論壇 反應熱

臺灣證券交易所為協助台灣企業應對全球氣候風險並強化永續治理能力，與國立政治大學於昨（17）日共同舉辦「永續治理全方位強化企業韌性論壇」，本次論壇匯集產官學研專家，深入探討永續投資及科技創新應用，強調「數位轉型」與「永續轉型」雙軸並進的重要性，並呼籲透過資本市場力量與金融創新，協助台灣產業在2050淨零路徑上維持國際競爭力。

證交所總經理李愛玲致詞時指出，世界經濟論壇（WEF）發布的全球風險報告顯示，環境風險已成為短期與長期的關鍵風險因子，面對明年即將開徵的碳費以及2050淨零排放目標，金管會已發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「永續發展行動方案」，要求企業依資本額分階段實施碳盤查，並訂定具體的減碳目標與策略。

李愛玲強調，永續治理的關鍵在於董事會的支持，證交所將持續推動企業設置永續委員會及永續長，將永續落實於營運模式中，並期許資本市場發揮「以大帶小」的影響力，帶動整體產業鏈的轉型。

在數位工具方面，證交所已推出「ESG數位平台」及「ESG InfoHub」，統整上市公司ESG資訊，並讓國內外投資人能更便捷的比較台灣企業的ESG作為。此外，證交所與碳交所將持續配合政府政策，推動國內外碳權交易，並持續與大專院校及NGO合作培育綠領人才，協助中小型上市公司完成碳盤查作業。

政大金融科技研究中心主任王儷玲則表示，本次論壇緊扣政府打造「亞洲資產管理中心」的政策方向，並指出台灣擁有強大的半導體與AI產業優勢，若能結合金融市場的投融資力量，將能為永續轉型注入活水。王儷玲亦強調，未來的綠色金融不僅是投資，更應透過商品創新來支持實體產業。

此外，透過「科技賦能」與「金融創新」的結合，不僅能支持企業應對未來的碳定價與碳交易市場，也能讓台灣的資金更有效投入綠色產業，創造雙贏。

證交所將持續透過資金面的引導，讓國內外投資人看見台灣企業在永續治理上的努力，進而降低企業營運風險，並將持續攜手產官學界，深化市場參與者的永續韌性，引領台灣企業在全球供應鏈重組的浪潮中站穩腳步。