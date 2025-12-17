快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

證交所攜政大 舉辦「永續治理全方位強化企業韌性論壇」

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
永續治理全方位強化企業韌性論壇由證交所總經理李愛玲（右五）、政大金融科技研究中心主任王儷玲（左四）、貝萊德投信董事長謝宛芝（右四）、國泰投信總經理張雍川（左三）、東海大學財務金融系客座教授張錫（右三）、富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美（左二）、美國鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲（右二）、法銀巴黎投顧副總經理黃智偉（左一）、臺北大學商學院院長黃啟瑞（右一）合影留念。圖／證交所提供
永續治理全方位強化企業韌性論壇由證交所總經理李愛玲（右五）、政大金融科技研究中心主任王儷玲（左四）、貝萊德投信董事長謝宛芝（右四）、國泰投信總經理張雍川（左三）、東海大學財務金融系客座教授張錫（右三）、富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美（左二）、美國鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲（右二）、法銀巴黎投顧副總經理黃智偉（左一）、臺北大學商學院院長黃啟瑞（右一）合影留念。圖／證交所提供

臺灣證券交易所為協助台灣企業應對全球氣候風險並強化永續治理能力，與國立政治大學於17日共同舉辦「永續治理全方位強化企業韌性論壇」，本次論壇匯集產官學研專家，深入探討永續投資及科技創新應用，強調「數位轉型」與「永續轉型」雙軸並進的重要性，並呼籲透過資本市場力量與金融創新，協助台灣產業在2050淨零路徑上維持國際競爭力。

證交所總經理李愛玲致詞時指出，世界經濟論壇（WEF）發布的全球風險報告顯示，環境風險已成為短期與長期的關鍵風險因子，面對明年即將開徵的碳費以及2050淨零排放目標，金管會已發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「永續發展行動方案」，要求企業依資本額分階段實施碳盤查，並訂定具體的減碳目標與策略。

李愛玲強調，永續治理的關鍵在於董事會的支持，證交所將持續推動企業設置永續委員會及永續長，將永續落實於營運模式中，並期許資本市場發揮「以大帶小」的影響力，帶動整體產業鏈的轉型。在數位工具方面，證交所已推出「ESG 數位平台」及「ESG InfoHub」，統整上市公司ESG資訊，並讓國內外投資人能更便捷的比較台灣企業的ESG作為。此外，證交所與碳交所將持續配合政府政策，推動國內外碳權交易，並持續與大專院校及NGO合作培育綠領人才，協助中小型上市公司完成碳盤查作業。

政大金融科技研究中心主任王儷玲則表示，本次論壇緊扣政府打造「亞洲資產管理中心」的政策方向，並指出台灣擁有強大的半導體與AI產業優勢，若能結合金融市場的投融資力量，將能為永續轉型注入活水。王儷玲亦強調，未來的綠色金融不僅是投資，更應透過商品創新來支持實體產業。此外，透過「科技賦能」與「金融創新」的結合，不僅能支持企業應對未來的碳定價與碳交易市場，也能讓台灣的資金更有效投入綠色產業，創造雙贏。

證交所將持續透過資金面的引導，讓國內外投資人看見台灣企業在永續治理上的努力，進而降低企業營運風險，並將持續攜手產官學界，深化市場參與者的永續韌性，引領台灣企業在全球供應鏈重組的浪潮中站穩腳步。

資本市場 證交所

延伸閱讀

華航勇奪ESG交通運輸永續金獎 唯一蟬聯兩屆航空業者

葉全真爆新戀情！勾政大EMBA男友被目擊「慌張分流」

能源論壇18日登場／元大投信董座劉宗聖：能源轉型 2026是關鍵

證交所將推九大新制

相關新聞

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

台股17日開高，但午盤後翻黑，終場收在27,525.17點，下跌11.49點，月線得而復失，三大法人則是呈現土洋對作的情...

中信金（2891）明天股價50元？「棄電轉金」行情來了嗎…專家：不是這樣喔！

最近的金控股為什麼取代科技股，成為台股盤勢的上漲焦點？如果你去問AI，可以得到以下的答案： 一、美國聯準會降息並重啟購債 寬鬆的貨幣政策可以緩解銀行的資金壓力，重啟購債對於持有大量債券部位

土洋對作！外資續砍323億、三大法人賣超236億 台股月線得而復失

台股17日先漲後跌，開盤小漲59.52點、報27,596.18點，隨後在金融、營建強勢攻高，加上台積電（2330）、鴻海...

野村：台股明年EPS成長16％ 迎接2026-2027年長多

年底封關前，台股刷新高後又拉回，野村投信最新發布2026年最新台股投資展望，指出三大驅動力明確：全球景氣回溫、貨幣政策寬...

台指期結算壓盤、台股收黑 台積電收1430元、威剛領軍記憶體續強

美股前一交易日漲跌互見，道瓊下跌0.6%，標普500小跌0.2%，那斯達克小漲0.2%，費城半導體指數回落0.46%，市...

台指期結算促台股震盪收低11點 台積電收跌5元

台股17日收盤下跌11.49點，終場以27,525.17點作收，成交量5,070.81億元；台積電（2330）收盤價1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。