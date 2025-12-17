櫃買中心深化國際連結 以亞洲資產管理中心願景推動台菲資本市場合作

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心董事長簡立忠（左七）親自接待菲律賓參訪團，並與菲律賓證券交易所總裁兼執行長Ramon S. Monzon（右七）及來訪貴賓合影。圖／櫃買中心提供
櫃買中心（Taipei Exchange）積極配合主管機關推動「亞洲資產管理中心」政策，持續落實「資本市場國際合作」發展方向，深化與國際資本市場機構的交流互動。繼6月與菲律賓證券交易所（PSE）簽署合作備忘錄（MoU）後，櫃買中心12月17日接待由PSE、菲律賓證券交易委員會（SEC）、菲律賓固定收益交易所（PDEx）及菲律賓證券結算公司（SCCP）等單位組成之參訪團來訪，進行研習交流，展現雙方持續推動資本市場國際合作之共同承諾。

本次參訪團由PSE總裁暨執行長Ramon S. Monzon率團，成員涵蓋PSE集團多位市場營運、固定收益及交易結算等領域之高階主管，以及菲律賓證券主管機關代表，顯示菲律賓資本市場機構對本次研習交流之高度重視。

本次來台取經之研習內容聚焦於資本市場制度與實務運作等核心議題，包含櫃買中心債券市場制度與發展經驗、扶植中小企業及新創事業之關鍵角色，以及市場監理與營運實務，並就交易所導入人工智慧（AI）於市場監理及營運流程之應用構想與推動成果進行意見交流。

參訪團第一天還參加了海柏特的上櫃掛牌典禮，感受櫃買家族喜氣熱鬧的氛圍。交流過程中，櫃買中心代表透過簡報與實務案例分享其市場制度特色、監理架構與創新經驗，並與訪問團深入討論多項議題，進一步加深雙方對彼此資本市場制度與監理實務之理解，並就未來持續推動專業交流與制度合作建立共識，為強化資本市場國際連結，朝向亞洲資產管理中心發展目標邁進，奠定穩固基礎。

資本市場 櫃買中心 菲律賓

