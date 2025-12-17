今年首家外國企業永笙拚上市 證交所審議過關
臺灣證券交易所於12月17日召開第873次「有價證券上市審議委員會」，審議永笙-KY（4178）初次申請股票第一上市案，審議結果通過，惟本案尚須提報證交所董事會核議。永笙-KY為今年度第1家申請股票第一上市的外國企業。
永笙生技股份有限公司（StemCyte International, Ltd.）公司負責人為董事長王嘉宗，申請上市資本額為新台幣19.24億元，公司主要業務為細胞新藥、細胞供應、細胞服務。市場結構部分，內銷77.9％、外銷22.1％。全體董事持股比率上，董事9席、占21.76％。本次輔導上市的承銷商為元富證券。
財務表現部分，永笙-KY目前仍為虧損狀態，2022年稅前虧損1.28億元、2023年虧3.31億元、2024年虧2.04億元、今年前3季虧1.27億元。
每股稅後純益（EPS）部分，2022年-0.39元、2023年-2.21元、2024年-1.14元、今年前3季-0.67元。
