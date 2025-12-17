永悅健康拚創新板上市 今年第12家公司送件

臺灣證券交易所17日公告，永悅健康（7835）送件申請股票創新板上市。永悅健康成為今年第12家遞件申請創新板掛牌的企業。

永悅健康公司的董事長兼總經理為陳俊嘉。公司主要經營範疇涵蓋「健康醫療解決方案」及「健康媒體廣告」。根據公開說明書顯示，永悅健康目前實收資本額約新台幣4.39億元，市場結構以內銷為主，占比達97％。

在股東結構方面，大股東包括佳綸生技（持股22.86％）以及食品大廠佳格食品（持股14.56％）。此外，陳俊嘉擁有的全思投資管理顧問亦有多名代表人出任法人董事。截至今年12月9日，全體董事持股比率合計為43.29％。

在財務績效部分，永悅健康去年營收4.24億元，公司目前仍處於營運擴張期，去年度稅前淨損1.45億元，每股稅後純益（EPS）-3.51元。本次申請創新板上市由台新證券擔任主辦承銷商。