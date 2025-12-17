外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張
台股17日開高，但午盤後翻黑，終場收在27,525.17點，下跌11.49點，月線得而復失，三大法人則是呈現土洋對作的情況，外資賣超323.47億元，但投信及自營商則是買超，外資賣超群創（3481）、廣達（2382）都超過3.6萬張，但買超群益台灣精選高息（00919）竟高達10萬6,658張，居買超冠軍。
台股早盤以27,596.18點開出，上漲59.52點，一度拉升至27,780.69點，上漲244.03點，觸及月線，金融股及營建股為領漲要角，金控股由台新新光金（2887）領軍上攻，中信金（2891）、國泰金（2882）分別大漲4.93%、4.27%，永豐金（2890）寫下盤中29.3元、收盤28.9元天價，金控股紅光滿面；午盤過後，台積電（2330）、鴻海（2317）下跌，大盤指數也翻黑，終場收27,525.17點。
三大法人合計賣超236.87億元，但呈現土洋對作， 僅外資賣超，統計外資及陸資（不含外資自營商）賣超323.47億元，投信買超7.55億元；自營商買超（合計）79.05億元，其中自營商（自行買賣）買超56.7億元、自營商（避險）買超22.35億元。
統計外資賣超前十名個股中，賣超群創36,591張最多，其次是賣超廣達36,039張，鴻海也遭賣超20,264張；不過，外資買超前十名個股中，金融股占6檔，外資買超最多的是00919，高達10萬6,658張，其次則是買超聯電（2303）72,999張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言