外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

台股17日開高，但午盤後翻黑，終場收在27,525.17點，下跌11.49點，月線得而復失，三大法人則是呈現土洋對作的情況，外資賣超323.47億元，但投信及自營商則是買超，外資賣超群創（3481）、廣達（2382）都超過3.6萬張，但買超群益台灣精選高息（00919）竟高達10萬6,658張，居買超冠軍。

台股早盤以27,596.18點開出，上漲59.52點，一度拉升至27,780.69點，上漲244.03點，觸及月線，金融股及營建股為領漲要角，金控股由台新新光金（2887）領軍上攻，中信金（2891）、國泰金（2882）分別大漲4.93%、4.27%，永豐金（2890）寫下盤中29.3元、收盤28.9元天價，金控股紅光滿面；午盤過後，台積電（2330）、鴻海（2317）下跌，大盤指數也翻黑，終場收27,525.17點。

三大法人合計賣超236.87億元，但呈現土洋對作， 僅外資賣超，統計外資及陸資（不含外資自營商）賣超323.47億元，投信買超7.55億元；自營商買超（合計）79.05億元，其中自營商（自行買賣）買超56.7億元、自營商（避險）買超22.35億元。