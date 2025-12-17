快訊

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

和泰車明日暫停交易 市場揣測有重大投資案

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股17日開高，但午盤後翻黑，終場收在27,525.17點，下跌11.49點，月線得而復失，三大法人則是呈現土洋對作的情況，外資賣超323.47億元，但投信及自營商則是買超，外資賣超群創（3481）、廣達（2382）都超過3.6萬張，但買超群益台灣精選高息（00919）竟高達10萬6,658張，居買超冠軍。

台股早盤以27,596.18點開出，上漲59.52點，一度拉升至27,780.69點，上漲244.03點，觸及月線，金融股及營建股為領漲要角，金控股由台新新光金（2887）領軍上攻，中信金（2891）、國泰金（2882）分別大漲4.93%、4.27%，永豐金（2890）寫下盤中29.3元、收盤28.9元天價，金控股紅光滿面；午盤過後，台積電（2330）、鴻海（2317）下跌，大盤指數也翻黑，終場收27,525.17點。

三大法人合計賣超236.87億元，但呈現土洋對作， 僅外資賣超，統計外資及陸資（不含外資自營商）賣超323.47億元，投信買超7.55億元；自營商買超（合計）79.05億元，其中自營商（自行買賣）買超56.7億元、自營商（避險）買超22.35億元。

統計外資賣超前十名個股中，賣超群創36,591張最多，其次是賣超廣達36,039張，鴻海也遭賣超20,264張；不過，外資買超前十名個股中，金融股占6檔，外資買超最多的是00919，高達10萬6,658張，其次則是買超聯電（2303）72,999張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 自營商 群創 ETF 台股

延伸閱讀

金融股發飆…00919今天有望拚填息成功？達人：早盤差點就填息了

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

蘋果自研AI晶片…帶動手機、NB功能再進化 鴻海大贏家

外資大逃殺！賣超這檔ETF逾7萬張最多 AI股也有多檔齊遭大賣逾萬張

相關新聞

外資賣超323億「群創最多」 但竟買超這檔ETF逾10萬張

台股17日開高，但午盤後翻黑，終場收在27,525.17點，下跌11.49點，月線得而復失，三大法人則是呈現土洋對作的情...

中信金（2891）明天股價50元？「棄電轉金」行情來了嗎…專家：不是這樣喔！

最近的金控股為什麼取代科技股，成為台股盤勢的上漲焦點？如果你去問AI，可以得到以下的答案： 一、美國聯準會降息並重啟購債 寬鬆的貨幣政策可以緩解銀行的資金壓力，重啟購債對於持有大量債券部位

土洋對作！外資續砍323億、三大法人賣超236億 台股月線得而復失

台股17日先漲後跌，開盤小漲59.52點、報27,596.18點，隨後在金融、營建強勢攻高，加上台積電（2330）、鴻海...

野村：台股明年EPS成長16％ 迎接2026-2027年長多

年底封關前，台股刷新高後又拉回，野村投信最新發布2026年最新台股投資展望，指出三大驅動力明確：全球景氣回溫、貨幣政策寬...

台指期結算壓盤、台股收黑 台積電收1430元、威剛領軍記憶體續強

美股前一交易日漲跌互見，道瓊下跌0.6%，標普500小跌0.2%，那斯達克小漲0.2%，費城半導體指數回落0.46%，市...

台指期結算促台股震盪收低11點 台積電收跌5元

台股17日收盤下跌11.49點，終場以27,525.17點作收，成交量5,070.81億元；台積電（2330）收盤價1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。