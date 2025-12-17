快訊

中信金（2891）明天股價50元？「棄電轉金」行情來了嗎…專家：不是這樣喔！

中信金5月稅後獲利21.15億元 銀行獲利彌補壽險虧損。圖為中信銀行金融園區，本報資料照片 仝澤蓉
中信金5月稅後獲利21.15億元 銀行獲利彌補壽險虧損。圖為中信銀行金融園區，本報資料照片 仝澤蓉

最近的金控股為什麼取代科技股，成為台股盤勢的上漲焦點？如果你去問AI，可以得到以下的答案：

一、美國聯準會降息並重啟購債

寬鬆的貨幣政策可以緩解銀行的資金壓力，重啟購債對於持有大量債券部位的壽險金控（如富邦金、國泰金）來說，帳面上的未實現損益將大幅改善。

二、股市資金棄電轉金

最近全球科技股處於漲多休息中，外資、內資開始把出售科技股的部分資金，轉向之前漲得相對比較少、明年有高配息可期的金控股。

不過同樣是金控股，個別表現還是有所差異的！我們就拿今年話題十足的富邦金（獲利排名第一）、中信金（兩個併購案皆落空）這兩支同時在12月17日的盤中創下新高價來做比較：

雖然富邦金的前11個月每股盈餘高達8.35元，排名全部金控公司的第一名，但是股價從年初的每股91.1元上漲到17日的盤中新天價97.9元，其實今年累計的總漲幅只有7.64%。

反觀中信金，前11個月的每股盈餘3.76元，不到富邦金的一半，但是股價從今年初的39元，上漲到17日的盤中新天價49.4元，累計總漲幅高達26.6％，不但比前面的富邦金漲幅只有7.64％，要高出很多，也比同時期的加權股價指數漲幅23.1％多了一些。

內外資加持中信金

為什麼中信金的股價漲幅可以打敗有台積電40％權重在加持的大盤指數？接連在新光金、三商人壽併購案失意的中信金，其今年股價的漲幅也能遙遙領先每股盈餘高達8.35元的金控獲利王－富邦金？

主要原因有兩個，其一是外資偏好由專業經理人來治理金融企業，感覺這樣比較能為股東謀取最大利益。長久以來，中信金早已脫離過去由辜家掌權、經營的年代，因此外資不斷提高持股的意願。

至於富邦金雖然也是任用了很多專業經理人，但是家大業大的家族企業意味依舊濃厚，金控的董事長一職就更不落於外人，也就限縮了外資加碼的力道。

殖利率越高越吃香

其二則是國內總投資資金雄厚的高配息ETF喜歡中信金遠勝於富邦金，無形中形成中信金股價穩定上升的助力。原因除了是中信金獲利情況比富邦金穩定之外（與富邦人壽獲利波動大有關），中信金的股息殖利率也比富邦金穩又好，而且中信金兩次的併購案都無疾而終，反而保留了更多的現金可以拿來明年發給股東，這更是高配息ETF喜歡中信金的重要理由。

在內、外資金的投入之下，中信金的股價自然就穩穩地爬升，當上了金控股的指標個股。也由此可知，投資金控股和投資科技股很不一樣，你不一定要買規模最大、賺最多的金控股，而是要找個能為你賺最穩、漲最久、給最大方的金控股，因為你買了金控股之後，就是要穩穩地、長期地抱下去才行啊！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2891中信金 科技股 台股 大盤 台積電

