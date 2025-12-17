土洋對作！外資續砍323億、三大法人賣超236億 台股月線得而復失

台股17日先漲後跌，開盤小漲59.52點、報27,596.18點，隨後在金融、營建強勢攻高，加上台積電（2330）、鴻海（2317）等攜手上漲下，推升大盤一度上漲244.03點、觸及月線；但權值雙雄後繼無力翻黑，拖累大盤隨之走弱，終場轉跌11.49點、收27,525.17點，月線得而復失，成交值縮減至5,070.81億元，三大法人續賣超236.87億元，土洋呈現對作勢態。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超323.47億元，投信買超7.55億元；自營商買超（合計）79.05億元，其中自營商（自行買賣）買超56.7億元、自營商（避險）買超22.35億元。

盤面上，金融類股13金控紅光滿面，台新新光金（2887）不僅股價強漲5.99%、收21.25元，成交量更放大至637,491張，勇奪人氣王；此外，中信金（2891）、國泰金（2882）也分別大漲4.93%、4.27%，永豐金（2890）更寫下盤中29.3元、收盤28.9元天價。

此外，營建類股也在入帳旺季題材加持下，異軍突起。遠雄（5522）放量衝上漲停71.8元，寫近半年高價；京城（2524）也大漲6.54%，建國（5515）、興富發（2542）、長虹（5534）、聯上（4113）等聯袂收高。

反觀電子權值主帥持續疲軟。台積電早盤雖一度漲至1445元、站上月線，但尾盤後繼無力，翻黑收低在1,430元，影響大盤約40點跌點，並拖累鴻海跟著翻黑；台達電（2308）近日遭外資持續賣超，股價又跌破900元關卡，收低在890元；廣達（2382）雖營收亮眼、外資也按讚，但昨遭外資大砍14,501張，股價續跌2.93%，探至265元逾3個月波段低位。

惟記憶體族群在美光18日財報揭曉前，回溫熱場。威剛（3260）量能倍增觸及漲停，創見（2451）大漲6.17%，華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、品安（8088）等齊漲逾4%，力積電（6770）與旺宏（2337）也分別彈升2.95%、1.34%，成為今日多頭主力之一。