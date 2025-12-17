台指期結算壓盤、台股收黑 台積電收1430元、威剛領軍記憶體續強

美股前一交易日漲跌互見，道瓊下跌0.6%，標普500小跌0.2%，那斯達克小漲0.2%，費城半導體指數回落0.46%，市場持續消化就業與景氣數據訊號，觀望聯準會後續利率路徑。

受美股震盪氛圍影響，台股17日早盤一度走高，但逢台指期月結算、賣壓加重，盤勢走高後一路拉回，終場加權指數下跌11.49點、收27,525.17點，成交金額5,070.81億元；相較昨日大盤「尾盤跳水」重挫330.28點，今日呈現高檔震盪、量能放大的整理格局。

權王台積電（2330）今日收1,430元、小跌5元，盤中高低落在1,425～1,445元區間，續在高檔整理；回顧前一交易日台股尾盤急殺時，台積電收1,435元、下跌15元，仍是牽動指數強弱的核心指標。

資金焦點轉向記憶體族群續攻，模組廠威剛（3260）收196.5元大漲17元、漲幅9.47%；華邦電（2344）收73.9元上漲3.3元、南亞科（2408）收164.5元上漲6.5元，族群買氣延續。市場解讀，主要是卡位美光即將在台北時間18日清晨公布2026財年第1季度財報與展望的行情，法人也緊盯美光EPS、毛利率，以及AI客戶長約與HBM擴產訊息等三大指標。

威剛先前揭露11月合併營收55.98億元、年增逾6成、月增逾25%，主要受惠CSP需求帶動、上游供給受限下DRAM與NAND報價跳增；同時強調在供應吃緊與市場貨源短缺下，憑藉與供應商長期策略聯盟關係，庫存「不減反增」、庫存目標方向維持調高。產品結構方面，11月DRAM營收比重拉升至約65%，SSD約23%。