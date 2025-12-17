快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

台指期結算壓盤、台股收黑 台積電收1430元、威剛領軍記憶體續強

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美股前一交易日漲跌互見，道瓊下跌0.6%，標普500小跌0.2%，那斯達克小漲0.2%，費城半導體指數回落0.46%，市場持續消化就業與景氣數據訊號，觀望聯準會後續利率路徑。

受美股震盪氛圍影響，台股17日早盤一度走高，但逢台指期月結算、賣壓加重，盤勢走高後一路拉回，終場加權指數下跌11.49點、收27,525.17點，成交金額5,070.81億元；相較昨日大盤「尾盤跳水」重挫330.28點，今日呈現高檔震盪、量能放大的整理格局。

權王台積電（2330）今日收1,430元、小跌5元，盤中高低落在1,425～1,445元區間，續在高檔整理；回顧前一交易日台股尾盤急殺時，台積電收1,435元、下跌15元，仍是牽動指數強弱的核心指標。

資金焦點轉向記憶體族群續攻，模組廠威剛（3260）收196.5元大漲17元、漲幅9.47%；華邦電（2344）收73.9元上漲3.3元、南亞科（2408）收164.5元上漲6.5元，族群買氣延續。市場解讀，主要是卡位美光即將在台北時間18日清晨公布2026財年第1季度財報與展望的行情，法人也緊盯美光EPS、毛利率，以及AI客戶長約與HBM擴產訊息等三大指標。

威剛先前揭露11月合併營收55.98億元、年增逾6成、月增逾25%，主要受惠CSP需求帶動、上游供給受限下DRAM與NAND報價跳增；同時強調在供應吃緊與市場貨源短缺下，憑藉與供應商長期策略聯盟關係，庫存「不減反增」、庫存目標方向維持調高。產品結構方面，11月DRAM營收比重拉升至約65%，SSD約23%。

台積電 市場

延伸閱讀

台指期結算促台股震盪收低11點 台積電收跌5元

美股上漲台股崩什麼？苦主感嘆「太早進場」變小丑 網聲援：只是修正

台積電前研發大將林本堅：羅唯仁讓英特爾陷危機

台積電CoWoS產能不足肥到英特爾？ 程正樺分析兩原因不會100%滿足

相關新聞

台指期結算促台股震盪收低11點 台積電收跌5元

台股17日收盤下跌11.49點，終場以27,525.17點作收，成交量5,070.81億元；台積電（2330）收盤價1,...

標案暴增4倍、華電網股價飆漲！專家點「資拓宏宇有望跟上」：第四季可期

華電網靠大型政府標案爆量，股價強勢突破多年箱型；資拓宏宇則長期吃下政府核心資訊系統，標案與營收逐年穩定成長。年底標案入帳後，兩家公司成為市場聚焦的政策受惠股。

別再看低本益比、高殖利率就進場！專家指「投資3誤區」：長榮就是反例

通膨壓力下，投資成為必要，但投資人常誤判低本益比與高殖利率，忽略長榮、永信建、祥碩、智原背後的風險，同時缺乏財務紀律、動用生活費投資，更易造成重大誤判。 台灣近五年的CPI平均約2.36%，意味著整體生活成本每年都在緩步上升。但若進一步拆解通膨結構，你會發現對生活最有感的「食物類」年增率平均超過4%，足足比整體CPI高出 70%以上。

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

台股17日開盤指數漲，多頭持續使力，指數續揚逾百點站上月線。台積電（233...

牛市行情持續中 歷史統計：平均持續67個月 這輪已37個月

2025年至11月底，全球股市遞交(1.07%的正報酬，雖市場於年初一度因美國課徵對等關稅造成股市短暫下跌。然而，隨後在...

台指期結算壓盤、台股收黑 台積電收1430元、威剛領軍記憶體續強

美股前一交易日漲跌互見，道瓊下跌0.6%，標普500小跌0.2%，那斯達克小漲0.2%，費城半導體指數回落0.46%，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。