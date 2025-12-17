台指期結算促台股震盪收低11點 台積電收跌5元

通膨壓力下，投資成為必要，但投資人常誤判低本益比與高殖利率，忽略長榮、永信建、祥碩、智原背後的風險，同時缺乏財務紀律、動用生活費投資，更易造成重大誤判。 台灣近五年的CPI平均約2.36%，意味著整體生活成本每年都在緩步上升。但若進一步拆解通膨結構，你會發現對生活最有感的「食物類」年增率平均超過4%，足足比整體CPI高出 70%以上。

2025-12-17 12:19