台指期結算促台股震盪收低11點 台積電收跌5元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。 本報系資料庫

台股17日收盤下跌11.49點，終場以27,525.17點作收，成交量5,070.81億元；台積電（2330）收盤價1,430元，下跌5元，跌幅0.35%。台指期今日進行月結算，經過近日指數下探季線，賣壓較為沉重，台股17日走高後即遇賣壓一路摜低。

今日成交金額大且走高為：華邦電（2344）、台新新光金控（2887）、聯發科（2454）、華通（2313）、群聯（8299）、世芯-KY（3661）、智邦（2345）、順達（3211）及威剛（3260）；成交金額大且疲軟者則為：廣達（2382）、台達電（2308）、光聖（6442）、聯亞（3081）、華碩（2357）、亞翔（6139）、健策（3653）、華城（1519）及昇貿（3305）。

第一金投顧表示，加權指數略低於20 日均線，日KD指標交叉向下後延伸，MACD 指標柱狀體轉向為略低於零軸之下，60日均線持續上升至27323.06點，觀察能否帶來短線支撐力道；不過，在大盤沒有連續大跌風險下，個股維持輪漲表態，在此前提下選股不選市，然資金輪動快速,，操作需以靈活因應，電子留意光通、記憶體、PCB 等；傳產部份則以軍工、塑化與重建題材為主，後市則留意日央會議與美國財報動態。

台新新光金控 台股

