標案暴增4倍、華電網股價飆漲！專家點「資拓宏宇有望跟上」：第四季可期
華電網靠大型政府標案爆量，股價強勢突破多年箱型；資拓宏宇則長期吃下政府核心資訊系統，標案與營收逐年穩定成長。年底標案入帳後，兩家公司成為市場聚焦的政策受惠股。
低價網通股－華電網（6163）成政府標案黑馬股
近期華電網（6163）吃下政府工程的大型網通標案，股價也因此從 20 元出頭一路拉升，最高攻到 48.3 元，成為年底最滾燙的政府標案概念股之一。
華電網（6163）本質上是一家資通訊與系統整合公司，長期深耕電信、資通訊、多媒體、智慧城市與資安等領域，主要業務包括光傳輸網路、網路設備建置、弱電工程與機房整合，客戶橫跨電信業者、台電與各級政府機關。
華電網從2017年開始，股價走勢呈現明顯規律：幾乎每年都會出現一波強勢拉抬，漲幅常常超過50%，接著又進入一段震盪整理。
這樣的箱型整理足足維持了八年，直到今年才正式突破格局，背後最主要的原因來自標案量的爆發。
根據政府採購資訊加值網顯示，114年（2025年）全年華電網共取得104件標案，得標總金額高達73.59億元，是前一年的4.4倍，屬於真正的大幅度跳升。
在次世代通訊國家隊全面進擊、推動6G新聯盟之下，華電網作為中華電信長年最緊密合作的系統整合廠之一，自然站在受惠第一排。
隨著中華電信擴大資本支出、佈局衛星地面站與6G實驗網，華電網也跟著迎來題材與訂單的雙重加持，使得股價一路走高。
此外，研華（2395）早在2019年便透過子公司研華投資買進華電網，持有多達24,575張，近期（12月8日）也申報轉讓4,000張，對研華而言，這段期間無疑是吃到華電網成長紅利的大獲利操作。
但當華電網已經漲到這個位階後，市場自然會問：還有沒有其他公司，在政府標案上同樣呈現多年持續成長？
這時視線就會往另一家「政府標案長線受惠者」，中華電信的子公司－資拓宏宇（6614）。
中華電信小金雞－資拓宏宇（6614）長期政府標案受惠者
資拓宏宇是中華電信的子公司，今年11月25日從興櫃轉為上市，主要業務是數位轉型與永續發展解決方案的系統整合商，專注於智慧政府、金融、醫療、城市等領域，結合AI、雲端、大數據等技術與政府業務結合非常深。
例如：政府最核心的資訊系統，包括司法資料、財稅平台、身分資料庫、醫療行政系統，以及智慧政府與雲端服務。
這些系統都需要長期維運、每年更新，所以標案相當穩定，預算也會年年編列。
依政府採購資料，資拓宏宇的得標金額從2018年的14.8億元，一路增加到今年的34.6億元，呈現明顯的成長趨勢。更重要的是，標案金額和公司營收幾乎同步，代表公司收入主要就是來自政府預算。
現在政府在AI、資安、資料整合上的投入越來越大，資拓宏宇也就越有長線支撐力，長期穩健的政府資訊系統升級，也讓它成為了防禦型標的。
標案入帳，年底營收成焦點！
華電網與資拓宏宇都是政府標案受惠公司，華電網今年標案金額跳升，本來就在低檔的股價自然快速反應，資拓宏宇的標案每年相當穩定，它負責的是政府資料平台、AI、資安、雲端等年度性預算，每年都有固定維運與升級需求，也讓市場更期待第四季營收表現。
政府在AI與資安上投入越多，資拓宏宇後續的收入就越可預期。
◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：華電網（6163）股價暴衝後，中華電信小金雞－資拓宏宇（6614）成關注焦點！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言