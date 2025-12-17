標案暴增4倍、華電網股價飆漲！專家點「資拓宏宇有望跟上」：第四季可期

華電網靠大型政府標案爆量，股價強勢突破多年箱型；資拓宏宇則長期吃下政府核心資訊系統，標案與營收逐年穩定成長。年底標案入帳後，兩家公司成為市場聚焦的政策受惠股。

低價網通股－華電網（6163）成政府標案黑馬股

近期華電網（6163）吃下政府工程的大型網通標案，股價也因此從 20 元出頭一路拉升，最高攻到 48.3 元，成為年底最滾燙的政府標案概念股之一。

華電網（6163）本質上是一家資通訊與系統整合公司，長期深耕電信、資通訊、多媒體、智慧城市與資安等領域，主要業務包括光傳輸網路、網路設備建置、弱電工程與機房整合，客戶橫跨電信業者、台電與各級政府機關。

華電網從2017年開始，股價走勢呈現明顯規律：幾乎每年都會出現一波強勢拉抬，漲幅常常超過50%，接著又進入一段震盪整理。

這樣的箱型整理足足維持了八年，直到今年才正式突破格局，背後最主要的原因來自標案量的爆發。

根據政府採購資訊加值網顯示，114年（2025年）全年華電網共取得104件標案，得標總金額高達73.59億元，是前一年的4.4倍，屬於真正的大幅度跳升。

在次世代通訊國家隊全面進擊、推動6G新聯盟之下，華電網作為中華電信長年最緊密合作的系統整合廠之一，自然站在受惠第一排。

隨著中華電信擴大資本支出、佈局衛星地面站與6G實驗網，華電網也跟著迎來題材與訂單的雙重加持，使得股價一路走高。

此外，研華（2395）早在2019年便透過子公司研華投資買進華電網，持有多達24,575張，近期（12月8日）也申報轉讓4,000張，對研華而言，這段期間無疑是吃到華電網成長紅利的大獲利操作。

但當華電網已經漲到這個位階後，市場自然會問：還有沒有其他公司，在政府標案上同樣呈現多年持續成長？

這時視線就會往另一家「政府標案長線受惠者」，中華電信的子公司－資拓宏宇（6614）。

中華電信小金雞－資拓宏宇（6614）長期政府標案受惠者

資拓宏宇是中華電信的子公司，今年11月25日從興櫃轉為上市，主要業務是數位轉型與永續發展解決方案的系統整合商，專注於智慧政府、金融、醫療、城市等領域，結合AI、雲端、大數據等技術與政府業務結合非常深。

例如：政府最核心的資訊系統，包括司法資料、財稅平台、身分資料庫、醫療行政系統，以及智慧政府與雲端服務。

這些系統都需要長期維運、每年更新，所以標案相當穩定，預算也會年年編列。

依政府採購資料，資拓宏宇的得標金額從2018年的14.8億元，一路增加到今年的34.6億元，呈現明顯的成長趨勢。更重要的是，標案金額和公司營收幾乎同步，代表公司收入主要就是來自政府預算。

現在政府在AI、資安、資料整合上的投入越來越大，資拓宏宇也就越有長線支撐力，長期穩健的政府資訊系統升級，也讓它成為了防禦型標的。

標案入帳，年底營收成焦點！

華電網與資拓宏宇都是政府標案受惠公司，華電網今年標案金額跳升，本來就在低檔的股價自然快速反應，資拓宏宇的標案每年相當穩定，它負責的是政府資料平台、AI、資安、雲端等年度性預算，每年都有固定維運與升級需求，也讓市場更期待第四季營收表現。

政府在AI與資安上投入越多，資拓宏宇後續的收入就越可預期。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：華電網（6163）股價暴衝後，中華電信小金雞－資拓宏宇（6614）成關注焦點！