台股開高走高盤中最高上漲244點至27,780點 法人：有機會站回28,000點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美國11月非農就業增加6.4萬人，優於市場預期，但失業率4.6%略升。市場對明年降息預期略增，也激勵加權指數17日開高走高，盤中最高上漲244點至27,780點，收復月線，台積電盤中最高上漲10元至1,445元。

台新投顧指出，加權指數昨日回測季線支撐，由於季線趨勢向上且與月線相近，短線指數有望在月線附近止跌反彈，進一步重新站回28,000點上。操作方面，AI相關族群短線受甲骨文與博通財報干擾而承壓，但長線發展仍受看好，拉回有支撐仍可擇優布局；低軌道衛星族群受惠SpaceX IPO等消息激勵，成短線熱點題材，可續留意；金融、紡織等非電族群，具避險性質或產業落底等利多支撐，亦可關注。

台新投顧表示，投資建議方面，特斯拉執行長馬斯克近日表示，考量地球供電日益吃緊，要透過旗下低軌衛星服務商SpaceX載送AI伺服器到太空，享受無間斷太陽能與輻射冷卻優勢。而SpaceX也在近期確認於2026年中晚期IPO，目的是籌資月球／火星任務及太空數據中心擴張，相關如元晶、新復興、昇達科等可望受惠。

