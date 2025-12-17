別再看低本益比、高殖利率就進場！專家指「投資3誤區」：長榮就是反例

通膨壓力下，投資成為必要，但投資人常誤判低本益比與高殖利率，忽略長榮、永信建、祥碩、智原背後的風險，同時缺乏財務紀律、動用生活費投資，更易造成重大誤判。

台灣近五年的CPI平均約2.36%，意味著整體生活成本每年都在緩步上升。但若進一步拆解通膨結構，你會發現對生活最有感的「食物類」年增率平均超過4%，足足比整體CPI高出 70%以上。

在這樣的環境下，若仍把大部分資金停留在銀行定存、報酬率低於通膨的工具，看似最安全，卻會讓實質購買力每年默默下降，存款金額沒有變少，但能買到的東西卻越來越少。

因此，學習投資並不是追求冒險，而是避免財富被通膨侵蝕的必要行為。只是，在踏入投資市場之前，有些看似很小、卻最容易讓人誤判的盲點，必須先避開，這也正是投資「三要訣」的核心所在。

一、「低本益比」或「營收成長」就以為公司很便宜、基本面很強？

這是投資人最常誤會的數字。本益比低，不代表便宜。

以長榮（2603）為例，多年本益比都偏低，但原因不是被低估，而是因為航運屬高度循環產業，市場普遍認為長期獲利難以維持。更重要的是，2027年全球航運碳費即將上路，未來成本結構上升，使市場給予本益比偏低。

此外，從營運數據也能看出波動性：長榮第一季營收雖年增24%，但第二季立刻轉為年減19%。

這並非公司體質急轉直下，而是外在因素造成的提前拉貨效應，包括對等關稅帶來的短期訂單移轉。

更早之前的歷史也提供了警訊。2018年3月美中貿易戰開打後，長榮股價一路下修，直到2020年3月觸及8.9元的低點，跌幅約達40%。

另一方面，營收創新高，也不一定代表公司更強。今年祥碩（5269）的營收成長就是典型案例：

合併報表後，規模自然放大，六月開始部分認列，七月完整納入營收，也讓月營收數字看起來出現大幅年增，但實際年增幅並不大。

二、高殖利率就以為很安全？

殖利率是投資人最容易誤判的「安全幻象」。

永信建（5508）在 2025 年被推到11.46%殖利率，然而營建股屬於最容易因殖利率而誤判的類股，建案認列不連續，獲利容易因一次完工而短暫衝高，未來案量不明，市場自然不願意給高本益比，殖利率之所以很高，是因為價格被壓低，股價提前反映了未來營收。

此外，過去許多公司因一次性業外收入認列，公司大方配息，帶動短期股價高漲，但最後股價都會打回原形。

三、財務紀律的誤區：賺錢就亂花、甚至拿生活費投資

這是許多投資人容易發生的情況。

賺錢就花光，沒有再投資習慣：明明投資有績效，但獲利卻沒有累積，沒有形成再投入的循環，也無法讓本金變大。

結果就是每次都從同一個小基礎重新開始，永遠感受不到複利力量。

拿生活費來投資 → 壓力會毀掉所有判斷：一旦投資虧損會影響生活，波動會讓你恐慌，無法承受短期下跌容易亂砍、亂追再好的策略也撐不住壓力，投資需要耐心，但生活壓力會讓人做出所有你不想做的決定。

財務紀律比任何選股技巧更重要，你當然可以在每次投資獲利後，拿其中約30%犒賞自己，讓人生有回饋、有節奏。

但另外的70%若能持續投入、讓本金擴大，才是真正在股市中累積財富的關鍵。

結語：能做到的人極少，但市場只獎勵做到的人

避開這三件小事，看起來不難：不要被低本益比迷惑、不要把高殖利率當成安全牌、不要把每次的獲利隨意花掉以及動用生活費投資。

此外，許多人常花大量時間試圖，預測市場高點與低點，猜明天會漲還是跌，但真正能做到的人極少。

真正該重視的是長期持有優質個股＋財務紀律，才是唯一能抵禦通膨，成為成功投資人的要訣。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：長榮本益比低也未必便宜！永信建高殖利率也別急著買進，投資三要訣！