牛市行情持續中 歷史統計：平均持續67個月 這輪已37個月

2025年至11月底，全球股市遞交(1.07%的正報酬，雖市場於年初一度因美國課徵對等關稅造成股市短暫下跌。然而，隨後在AI需求強勁、企業獲利表現優異及政策支持的推動下，市場信心回升。國泰投顧認為市場具備三大正面消息：第一，美聯準會降息預期升溫，加上美國經濟軟著陸，有望降低企業資金成本並提振風險資產表現；第二，美股第３季財報顯示基本面優異，企業獲利超預期，支撐股市估值；第三，數據顯示牛市平均持續67個月，這次牛市截至11月僅約37個月，預期牛市行情尚未結束。

經濟軟著陸與預防式降息，強化市場信心

根據美銀最新調查顯示 2 ，市場對美國經濟軟著陸的信心持續增強，截至10月底，逾半數市場參與者認為美國經濟將實現軟著陸。此外，目前根據芝商所FedWatch市場預期 3 至2026年底美國聯準會仍有降息空間，反映政策重心已從抗通膨轉向維持經濟韌性的預防式降息 ; 當前美國經濟呈現溫和增長，通膨已從2022年高點回落至可控區間，勞動市場仍具韌性，企業獲利保持穩健，市場情境與1995、1998及2019年相似，而本輪降息自2024年9月啟動，歷史經驗顯示，預防式降息往往能延續股市行情，若後續增長維持溫和，市場有望延續多頭表現。

美股基本面強勁，企業獲利超預期

美國第三季財報顯示，標普500獲利優於預期比例達83%，而資訊科技更高達93%，主要受AI需求推動，大型科技公司擴大資本支出，帶動伺服器、晶片及軟體服務成長推升營收，加上科技企業高毛利率與靈活的成本控管，鞏固產業基本面，預計2026年標普500 EPS成長率可達雙位數。

歷史數據表明本輪牛市行情未完待續

目前牛市仍處於早期階段。本輪自2022年10月起僅約37個月，遠低於牛市平均67個月。隨著經濟保持韌性與企業獲利延續，基本面仍具支撐力，預計行情延續機率高。

政策、經濟及基本面三大優勢支撐：摩根士丹利環球遠見基金

當前政策面偏寬鬆、經濟面軟著陸預期不變、基本面強勁。摩根士丹利環球遠見基金聚焦具「破壞式創新」能力的企業，特別集中在草創期的成長題材，涵蓋雲端運算、AI、電子商務、支付及醫療保健等領域，而破壞式創新相關類股占比達五成以上，充分把握AI浪潮帶來的長期機會。