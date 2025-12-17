AI 熱潮未退 多元配置策略再受關注

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順首席全球市場策略師Brian Levitt 表示，在經濟成長回溫、聯準會啟動寬鬆循環的兩大利多帶動下，對於希望將布局延伸至大型科技股以外的投資人而言，市場催化因素或已逐步到位。

在人工智慧（AI）題材帶動的行情中，市場普遍呈現「一方面擔心錯過漲勢、另一方面又怕抱太久無法及時下車」的矛盾情緒。儘管部分機構早已建議投資人應分散布局至評價較低的族群，如中小型股、價值股，或採用不同的權重配置策略，但相關建議始終未獲廣泛採用。過去數月間，市場始終缺乏觸發資金輪動的明確催化劑；在此同時，全球經濟成長動能放緩，通膨可能再度升溫的疑慮未消。

繼美國總統川普於「解放日」宣布對等關稅政策後，市場不確定性升高，進一步壓抑經濟成長前景，而關稅可能推升通膨的風險，使得聯準會（Fed）無法如預期般採取更積極的政策行動。在這些因素影響下，部分投資人開始質疑，分散資產配置是否仍具實際效用，抑或已成為過時的投資概念。

不過，市場上周表現顯示情勢已有轉變跡象。全球各大主要指標出現改善；聯準會也在12月決策會議中指出，美國經濟成長動能正在回升，預期 2026 年成長將更強，其中部分動能來自 AI 帶動的生產力提升，並且宣布降息一碼（25 個基本點），並釋出 2026 年至少再降息一次的訊號。Brian Levitt 認為，當經濟成長回溫與美國利率走低同時發生時，市場環境將更有利於大型權值股以外的其他類股進一步表現。

儘管標普500指數在12月11日再創歷史新高，大型科技類股的上漲動能近期仍略顯放緩。雖然有部分科技公司因財報表現不如預期及資本支出相關的財務疑慮，而引發市場對公司負債壓力的關注，但整體而言，還是有眾多雲端運算與 AI 基礎設施供應商的負債比率相對較低。

Brian Levitt 表示，AI 題材行情並非已進入尾聲，而是整體投資環境正逐漸轉向更有利於分散佈局。在標普 500 指數刷新歷史紀錄之際，「美股七雄」（Magnificent 7）中已有五檔今年的表現其實均落後大盤，反而是羅素 2000 小型股指數與標普 500 等權重指數於上週同步創下新高。

