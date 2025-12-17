快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

2025年十大熱門台股榜 台積電連四年蟬聯年度冠軍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Yahoo股市公布2025年度「十大熱門台股榜」。（Yahoo/提供）
Yahoo股市公布2025年度「十大熱門台股榜」。（Yahoo/提供）

Yahoo股市17日公布2025年度十大熱門台股榜，隨著AI發展走向實質應用、記憶體缺貨潮發酵，以及權值龍頭強勢領漲，台股市場熱度屢創新高，護國神山台積電（2330）連四年蟬聯冠軍寶座、AI伺服器龍頭鴻海（2317）則緊追在後。

今年十大熱門台股榜由具國際競爭力的權值龍頭台積電連續第四年奪下冠軍寶座，隨著2奈米製程順利量產，以及全球晶片需求擴張等利多，投資人對台積電關注熱度持續高漲。此外，AI概念股仍在今年占據重要位置。

受惠美國市場拉貨強勁，股價創下2008年以來新高的鴻海、在輝達供應鏈扮演關鍵角色的緯創（3231）及受AI伺服器出貨需求支撐的廣達（2382）皆順勢進榜，分別排名第二、第三和第七。同樣受益AI需求，為滿足伺服器與機櫃出貨陸續布局擴產的神達（3706）、近年與英特爾（Intel）成為策略聯盟夥伴後正式踏入AI領域的聯電（2303），則分列第六、第八。

受缺貨潮推升，全球記憶體相關概念股瘋狂飆漲。記憶體核心指標股華邦電（2344）、南亞科（2408）和12吋記憶體產能全開的力積電（6770）分別排名第四、第五和第十。受到關稅議題影響，海運市場持續波動，積極進攻亞洲區間航線貨量需求的航運股陽明（2609），成唯一入榜的非科技股，名列第九。

台積電 AI 記憶體

延伸閱讀

台股外資提款 兩天逾千億…國家隊上演即刻救援

台積電前研發大將林本堅：羅唯仁讓英特爾陷危機

台積電CoWoS產能不足肥到英特爾？ 程正樺分析兩原因不會100%滿足

六檔台股ETF商品成分股調整

相關新聞

別再看低本益比、高殖利率就進場！專家指「投資3誤區」：長榮就是反例

通膨壓力下，投資成為必要，但投資人常誤判低本益比與高殖利率，忽略長榮、永信建、祥碩、智原背後的風險，同時缺乏財務紀律、動用生活費投資，更易造成重大誤判。 台灣近五年的CPI平均約2.36%，意味著整體生活成本每年都在緩步上升。但若進一步拆解通膨結構，你會發現對生活最有感的「食物類」年增率平均超過4%，足足比整體CPI高出 70%以上。

台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

台股17日開盤指數漲，多頭持續使力，指數續揚逾百點站上月線。台積電（233...

牛市行情持續中 歷史統計：平均持續67個月 這輪已37個月

2025年至11月底，全球股市遞交(1.07%的正報酬，雖市場於年初一度因美國課徵對等關稅造成股市短暫下跌。然而，隨後在...

大摩2026半導體前瞻：這三大族群具「吸金力」、按讚12檔台廠

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具的「2026半導體展望」報告中指出，明年半導體產業整體前景強勁，維持對大中華半導體「具吸...

主動式台股ETF引發市場熱潮 規模突破900億

今（2025）年甫問世的主動式台股ETF火熱無法擋，不僅檔數從目前的5檔到即將募集上市的5檔共10檔，規模也是領先台股E...

2025年十大熱門台股榜 台積電連四年蟬聯年度冠軍

Yahoo股市17日公布2025年度十大熱門台股榜，隨著AI發展走向實質應用、記憶體缺貨潮發酵，以及權值龍頭強勢領漲，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。