金融股發威力挺大盤重返月線 台新新光金漲幅約6%最搶眼
台積電（2330）17日早盤走勢持穩，金融股持續發威而拉高指數站上月線，金融指數早盤漲幅超過2%，台新新光金（2887）股價上漲近6%表現最強。
金融股今日早盤強勢者包括：中信金（2891）永豐金（2890）漲逾3%，國泰金（2882）及凱基金上漲2~3%，富邦金（2881）上漲逾1%。群益投顧指出，金控股自今年11月下旬玉山金控（2884）宣布將併購三商美邦人壽（2867)後，展開另一波上漲走勢；12月上旬，大盤轉趨震盪回跌過程，大型金控仍持強攀高，包括壽險雙雄富邦金、國泰金與包括永豐金、台新新光金等多檔大型金控創大波段新高。
宏遠投顧表示，金控股今年前十月獲利5,065億，年減逾5%；新台幣上半年強升造成資產減損，新台幣下半年回貶及股債價格上揚，獲利或有機會追平2024年。金控2025上半年受新台幣強升影響淨值大幅減損，下半年因股市創高及債券殖利率回跌有所改善，惟預期2026年將發股利略低於2025年。
