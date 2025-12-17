AI 前景佳 半導體矽晶圓族群股價強攻

「吾本來茲土，傳法救迷情；一華（花）開五葉，結果自然成。」－－「中國禪宗」菩提達摩 早上又有網友私訊，所以結合過去底下幾位來找事的留言，發篇文章好了，順便PUGO書包團購剩四天不到可以催下去。 無論是私訊的朋友（他們真的在意不是來找砸），或是來找事刻意來反諷我的，都有個類似的問題：「XXX和你一樣是被動投資，那你認同他的（所有）觀點嗎？」 真心詢問的朋友是本身迷茫，找砸抬槓的是一副：「你看！XXX就和你不一樣。」（所以才有這篇文章，其實兩個月前我就想寫了但我懶。） 所以我開地圖炮，不小心打到同樣是被動投資戰友的話，容我先說聲：「對不起」，這樣網友滿意了吧。 如同開頭那一句：「一花開五葉」，跟隨市場的被動投資者原則是系出同門，我們當然百分之百肯定祖師爺約翰·柏格。但每片葉子雖然連著同根，長出來卻不可能完全一樣。 我認為自己是屬於非常接近約翰柏格的投資方式，簡單說就是基本教義派的鐵桿基本派。

2025-12-17 10:16