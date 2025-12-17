AI 前景佳 半導體矽晶圓族群股價強攻

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體矽晶圓族群包括環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）等，17日股價強攻，其中合晶於早盤攻上漲停，環球晶也一度亮燈，台勝科一度漲逾7%。

環球晶累計前11月合併營收為550.92億元，年減3.5％。環球晶先前針對矽晶圓市況表示，AI相關先進製程應用維持強勁成長態勢，而成熟製程需求則相對保守。對AI與先進製程晶片的強勁需求支撐整個產業成長，主要是受益於雲端運算與超大規模資料中心擴張帶來的高階晶圓需求。

著眼於中長期發展，環球晶正在擴充多地新產能。在美國方面，環球晶密蘇里州廠12吋絕緣上覆矽（SOI）產能正逐漸提高，已簽訂部分供貨協議。德州新廠已進入關鍵的產能爬坡階段，已有兩家客戶認證並進入量產階段，還有4家正在認證階段，其他客戶合作也在洽談中。至於歐洲布局，環球晶位於義大利諾瓦拉的FAB300廠已於10月開幕，現已進入送樣與小量出貨階段，預計明年首季進入量產。

台勝科則預期，後續12吋矽晶圓市場受到AI應用帶動，將維持強勁成長力道，其中，邏輯晶片先進製程的矽晶圓需求強勁，成熟製程相關產品需求則逐步回溫。

同時，台勝科認為，記憶體相關應用矽晶圓需求也可望持續強勁，並延續到明年。因應記憶體市場復甦，該公司將適時調配產能，未來隨著新廠產能開出，估計更能滿足所有記憶體客戶需求。

