「被動投資」也有百百種！竹軒自曝「我就懶」持股超單純：簡單就是勝利

「吾本來茲土，傳法救迷情；一華（花）開五葉，結果自然成。」－－「中國禪宗」菩提達摩

早上又有網友私訊，所以結合過去底下幾位來找事的留言，發篇文章好了，順便PUGO書包團購剩四天不到可以催下去。

無論是私訊的朋友（他們真的在意不是來找砸），或是來找事刻意來反諷我的，都有個類似的問題：「XXX和你一樣是被動投資，那你認同他的（所有）觀點嗎？」

真心詢問的朋友是本身迷茫，找砸抬槓的是一副：「你看！XXX就和你不一樣。」（所以才有這篇文章，其實兩個月前我就想寫了但我懶。）

所以我開地圖炮，不小心打到同樣是被動投資戰友的話，容我先說聲：「對不起」，這樣網友滿意了吧。

如同開頭那一句：「一花開五葉」，跟隨市場的被動投資者原則是系出同門，我們當然百分之百肯定祖師爺約翰·柏格。但每片葉子雖然連著同根，長出來卻不可能完全一樣。

我認為自己是屬於非常接近約翰柏格的投資方式，簡單說就是基本教義派的鐵桿基本派。

除了把美國改成全世界之外，原則上幾乎和約翰柏格吻合。當然你可以嘴配置柏格50/50，竹軒是90/5/5，這個我給你嘴不反駁。

約翰柏格有個核心就是：簡單不要複雜，是投資不是價格尋租，要有價值而不是付出太多時間與費用。

所以我常說：「每年六分鐘護一生即可。」接下來是幾個網友會有疑問和一堆來噹我的情況：你看！誰誰誰也是有理財型房貸，用貸款來開槓桿。抱歉！我就是不會用這方法投資。（即便我們交情很好）

他有他的一套做法，他的根和我的根是同樣連在指數化被動投資，但葉子長的卻不同。

對我而言我做本份的事，我追求財務自主，所以我不會給自己後院添加一把火，因為我知道這不是我投資的目的。

我要當海賊王，是因為可以自由自在（講到哪裡去了）總之，你想要犧牲點自由自主，適當開槓桿來加快累積資產，那你該問的是他而不是我。你問我一千零一次，我的答案永遠是：「我不建議！我不會這樣做。」

「你看誰誰誰，他也會在崩盤大跌時買進。」一樣！那片葉子不是我，是他。

對我而言，投資理財是來服務我們生活，而不是拿我的人生去服務投資，這是我的核心觀念。所以你看！我從來沒有發文現在大跌了，我們可以用力買進。我也沒發文說我已經留一筆錢剛好買在低點，我就是等這一刻。

我永遠是：年底左右我就投入，或是一年有三次機會，在我購物欲望極強無法宣洩時，我買VT就像買遊戲機或是購物那樣快感，結束就沒了，我也沒管自己買在高點還是低點。

長期來看，我講的是20年30年甚至數百年（也許你的投資理財策略要傳到萬世），現在所謂高點低點是完全沒有意義的，相距不大，在多年後無論你買在高點還是低點，報酬都足以讓你滿意。除非你追求的是財富要贏過巴菲特，那樣子你也不是來找我，對吧？

所以我會認為在大跌時加碼嗎？老實說我也不認同，按照自己生活節奏和投資紀律即可。

剛好買入時是崩盤那就爽一下，買入是高點那就自嘲一下，開心即可，不需要天天關注市場，那不是你臨終時人生跑馬燈想出現的東西。

當然你希望能這樣彈性彎道超車，那你就問這一片葉子，不是問我。

「因子投資，你看有人有用這個...」對吧，一樣我不認同。你會說其實你的追蹤市場指數本身也是因子，我還可以告訴你其實被動投資也是主動投資呢！你不主動買VT買0050，不主動長期持有，難不成玉帝佛祖耶穌幫你買？少抬這種無意義的槓

我的核心依然是：簡單不要複雜。多了因子要研究，抱歉！就我而言，我不想把時間放在這裡。

你喜歡你開心，你可以找把因子也加入的那片葉子，去所謂強化之類。

「也有被動仔會主動投資虛擬貨幣阿？」我知道啊，報酬還很高呢。同樣，我自己不會這麼做啊。

我的核心就是簡單，並且承受我能承受的風險，我自己知道自己是什麼鳥樣，扛不起我就不要扛。

你想要加入更高風險的資產你就加入，但高風險不見得有高報酬，你自己考慮清楚。當然你也可以詢問對方，只是對方願不願意告訴你他的觀念和方式，那不是我的事。

只是你要搞清楚對方資產至少超過一半還是在被動投資上。而我呢？我連1%資產都不想投入虛擬貨幣。（黃金同理）

「你看，那個誰也會用期貨來替代指數取得市場報酬巴拉拉。」

你想吃嗎？想吃自己打。不對！你想要知道人家背後複雜且嚴謹的邏輯，請你去問他，不是來問我或是拿他來踢館。

原因很簡單，我就是不想所有事情都複雜化。我是普通人，是個很懶惰的普通人。

我就VT+BNDW+VNQ+VNQI四檔開開心心就好，最多我還有0050和006208為了和台灣韭菜嘴與買手機用的而已。當然你可以嘴我還有好幾百檔個股，對！都只有一股，領股東贈品用的而已。

我的特色就是簡單，簡單，再簡單。你想要複雜，那不應該問連頭腦都簡單的我，我無法也不想理解複雜的世界。

所以你看出我的核心嗎？

簡單，不要複雜。 投資（對世界有幫助），而不是投機（價格尋租，包含價值投資、技術線型投資） 自由自在運用每分錢，而不是我去服務錢，也不是被錢追著跑。 我沒有否定上述同樣是被動陣營的其他方式，只是我自己都不會使用。

其實核心，我的簡報最後都有寫：「配置你的資產、配置你的時間、配置你的生活、配置你的人生」。

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。