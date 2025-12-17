美股警訊浮現？美銀調查：進入「報酬與波動並存」新階段

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
美銀近期公布最新12月全球基金經理人調查（Global Fund Manager Survey, FMS）。

美銀（BofA）近期公布最新12月全球基金經理人調查（Global Fund Manager Survey, FMS），投資人樂觀情緒由6.4點升至7.4點，顯示全球投資人風險偏好明顯升溫。法人表示，當前市場並非缺乏投資機會，而是進入「報酬與波動並存」的新階段。

在本次調查中，基金經理人平均現金水位已降至3.3%，創下歷史新低水準，反映資金高度投入股票與其他風險性資產，市場情緒明顯偏向樂觀。進一步觀察投資人情緒指標，FMS將成長預期、現金水位與股票配置整合後的綜合情緒水準，已來到2021年以來新高。

從歷史經驗觀察，當現金水位落在3%至4%區間，往往意味市場部位已相當擁擠，短期內上漲動能需仰賴新的利多因素推動，否則容易進入高檔震盪格局。

聯邦投信行銷業務處協理何彥樟分析，回顧過去，包括2000年科技泡沫前夕、2008年金融危機前，以及2020年與2022年市場轉折點，皆曾出現類似的資金配置結構，顯示現金水位偏低雖不必然導致修正，但對波動風險的敏感度將顯著提高。

事實上，美股多頭展現長期結構性優勢。根據Creative Planning整理，自1949年至2025年6月，標普500共經歷14次完整多頭循環，平均持續5.3年、累積報酬達254%；相較之下，空頭平均僅1年、跌幅約31%。

另觀察美股空頭市場，何彥樟指出，多數以快速且集中式修正為主，例如2020年疫情時僅0.1 年就下跌34%，或2022年因通膨與升息造成8個月、下跌24%。何彥樟指出，空頭循環時間短、跌幅雖深，但其後往往伴隨大幅反彈，因此長線投資回報明顯大於短期震盪。

當前在政策環境支撐、降息循環預期尚未完全消退的背景下，何彥樟認為，市場對經濟「軟著陸」與企業獲利改善的期待逐步升溫，但當市場看法趨於一致時，任何超出預期的變數，包括通膨黏著度、政策時程調整或地緣政治事件，都可能放大短期修正幅度。

資產配置方面，何彥樟表示，基金經理人對股票與商品的淨配置比重同步升至 2022年以來高點，顯示市場已提前反映製造業與景氣循環回溫的想像。然而，若從實體經濟數據觀察，部分製造業指標仍處於復甦初期，代表資產價格走在基本面之前，後續仍需關注經濟數據是否能順利接棒。

整體上，何彥樟建議，在資金高度進場、情緒偏熱的情況下，投資策略更應著重資產分散、風險控管與長期配置紀律，以因應短期震盪並掌握中長期成長趨勢。

