美國10月零售銷售月增持平 法人：估未來民間消費減弱

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

10月美國零售銷售月增0%，低於預期的0.1%，國內法人機構指出，主要受到汽車稅收抵免到期，汽車銷售下滑，加上房市疲弱，導致建材銷售量減少，同時，預期未來在生活成本高企、招募疲軟的雙重拖累下，美國民眾消費更為謹慎。

展望未來，分析師指出，美國勞動市場放緩，特別是製造業、專業服務等領域，顯示勞動市場降溫。美國新增非農就業有好幾個月低於10萬人，甚至出現負值，加上美國11月私營部門就業人數意外減少3.2萬人，遠低於預期，小型企業是主要裁員來源，不利於未來消費增長。

且多項消費者態度調查顯示，隨著川普推動關稅計劃，消費者信心大幅下降。關稅不僅導致某些通膨預期指標飆升，尤其是低收入消費者已經面臨困境，這使消費前景蒙上陰影。預期未來美國民眾在高利率與高物價情況下，消費更為謹慎，同時，債務違約率走揚將衝擊未來消費，因此，預期在生活成本高企、招募疲軟的雙重拖累下，未來美國民間消費減弱，預期出現消費降級。

貨幣政策方面，法人機構認為，2026年美國貨幣政策展望偏向溫和寬鬆，主因通膨趨緩、經濟成長放緩及勞動市場轉弱。進入2026年，若核心通膨持續下降至2%目標附近，市場普遍預期聯準會將繼續降息周期，逐步將利率調降至中性水準，此舉有助降低融資成本、支撐經濟與資本市場。但若通膨出現反彈或國際能源價格飆升，降息將延後甚至暫停。

反之，若經濟急劇惡化，加上川普掌控聯準會，其也可能加速降息並重啟資產購買工具。整體而言，2026年聯準會政策路徑將以數據為依據，目標在維持物價穩定與避免經濟硬著陸之間取得平衡。

