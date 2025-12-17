市值型夯 這 ETF 首創不配息發揮複利效果

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球主要股市走勢(資料來源：Bloomberg；2015/1/1 – 2025/11/28)
在諸多利好因子挹注下，市場持續偏多看好台股後市表現，凱基台灣 TOP 50（009816）所追蹤指數聚焦台股前50強企業，即便產業加速輪動，也能讓投資人一檔掌握台股動向。其選股機制透過淨利篩選，將市值大但營運獲利不穩的企業剔除；搭配市值加權機制，加乘優勢成分股的競爭力與影響力，結合篩選機制優勢，定時汰弱留強，展現更高的投資效率。

隨著美國聯準會今年底前確定再降息一碼，市場可望迎來資金浪潮，凱基台灣 TOP 50（009816）首創台股ETF不配息機制，強制將股息滾入再投資，預期將複利效果發揮到最大；成分股每年調整四次，投資組合也將隨市場動態不斷優化。凱基台灣 TOP 50 （009816）發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%。

ETF商品近年廣受台灣投資人青睞，截至今（2025）年11月底，掛牌上市櫃的ETF整體規模已逾7.2兆元，占整體基金規模比重已逾65%，創下新高。追蹤臺灣指數公司特選臺灣TOP50指數的凱基台灣 TOP 50 ETF （009816）聚焦台股前50強，更首創台股ETF不配息、專注累積資本利得，成為投資人回歸經典投資的優選。

凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）基金研究團隊表示，台股行情牛長熊短，近20年從未連續兩年呈現負報酬，近兩年又受惠AI蓬勃發展，表現更加卓越，甚至有超越美股的含息報酬率，是值得投資人長期關注的賽道。統計十年間，台灣加權指數的含息報酬率自2022年底ChatGPT發表後，便受AI供應鏈帶動快速成長，在2024年更是彎道超車美國S&P500指數。台灣加權指數的含息報酬率於今年11月底已達338%，除了更勝美國S&P500指數的303%，也大幅領先歐洲STOXX600指數的143%和MSCI新興市場指數的94%。

根據法人預估，台股明年每股稅後盈餘（EPS）的年增長率將達22.63%，超越今年的11.27%。凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）基金研究團隊指出，美系雲端服務業者（CSP）不只持續上修資本支出，也宣布加大投資力度，擴充其雲端部門對美國政府的 AI 與高效運算基礎設施，AI產業無疑仍是長線趨勢題材，台灣穩坐AI供應島鏈樞紐，無論美國科技巨頭如何捉對廝殺，技術居於領先地位的台廠，訂單動能都不受影響，可望持續成為主要受惠者。

台股 美國聯準會

