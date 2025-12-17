台股開高走高漲逾百點站上月線 台積電開平盤

台股17日開盤指數漲，多頭持續使力，指數續揚逾百點站上月線。台積電（2330）開平盤價1,435元。

群益投顧表示， 記憶體大廠美光（Micron）將在台北時間周四（18日）凌晨公布財報，市場對美光財報期待頗高，加上技術面破線多頭抵抗率高，短線估呈破月線多頭抵抗。惟基期、估值偏高壓力仍在，上檔承壓風險未除，擇強守技術短線應對。

操作題材可留意：

1.太空資料中心概念股─已打入特斯拉執行⻑馬斯克成立的SpaceX供應鏈的元晶（6443）連番飆漲，引發市場對日前馬斯克描繪太空AI藍圖，並以太空中源源不絕的太陽能作為電力來源部署AI運算衛星的關注；本波領漲的太陽能與低軌衛星概念股短線可能面臨震盪壓力下，留意低基期概念股輪動機會。

2.金控股仍顯相對強勢─不少金控股自今年11月下旬玉山金控宣布將併購三商美邦人壽（2867）後，展開另一波上漲走勢;12月上旬大盤轉趨震盪回跌過程，壽險雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）及永豐金（2890）、台新新光金（2887）等多檔大型金控創波段新高。

周二（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,114.26點，下跌302.3點、跌幅0.62%；S&P500指數下跌0.24%；那斯達克指數上漲0.23%；費半指數下跌0.46%。台積電ADR跌0.3%，收在286.87美元，較台北交易溢價25.9%。。

投資人正評估延遲公布的就業和零售數據，以判斷美國聯準會明（2026）年的貨幣政策前景。就業市場疲軟的跡象，並未大幅改變市場對Fed將調降利率的預期。特斯拉大漲3.1%創歷史新高，安謀和美光各跌2.6%和2.0%，輝達漲0.8%，Meta上漲1.5%；CoreWeave下跌3.9%。甲骨文公司的股價上漲2%，但重押AI公司債券延續上周以來的頹勢。

三大法人周二集中市場合計賣超707.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超595億元，投信買超36.3億元，自營商（自行買賣）買超11.9億元，自營商（避險）賣超137.2億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少438口至7542口，其中，外資淨空單增加527口至34,213口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,910口至11,944口。

選擇權未平倉量部分，12月大量區買權OI落在28,200點，賣權最大OI落在27,500點 ; 月買權最大OI落在28,900點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06下降至0.94。VIX指數下降0.08至21.38。外資台指期買權淨金額1.13億元 ; 賣權淨金額-0.92億元。整體選擇權籌碼面中性。