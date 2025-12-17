美國就業數據分歧　法人看台股短線高檔整理

美國昨天公布11月非農就業人數增加6.4萬人，略優於市場預期，但失業率升至4.6%，創2021年9月以來新高，就業數據分歧，美股主要指數下跌居多，法人預估台股短線維持高檔整理。

美國11月失業率升至2021年9月以來新高，拖累美股16日表現，道瓊工業指數下跌302.30點或0.62%，收48114.26點。標普500指數挫16.25點或0.24%，收在6800.26點。

以科技股為主的那斯達克指數尾盤急拉，終場小漲54.05點或0.23%，收23111.46點。費城半導體指數挫跌31.97點或0.46%，收6958.44點。

個股方面，輝達（NVIDIA）上漲1.43美元或0.81%，收在177.72美元；特斯拉（Tesla）漲14.57美元或3.07%，收489.88美元；台積電ADR小跌0.87美元或0.3%，收286.87美元。

台股16日收在27536.66點，下跌330.28點，跌幅1.19%，失守月線約27571點。

中信投信基金經理人楊士醇分析，上週美國科技大廠甲骨文、博通因財報未符合市場預期，導致投資人對AI熱度降溫，科技股出現高檔獲利了結賣壓。他認為，從股市估值角度，市場價格已經連續6個月上漲，短線出現拉回均屬正常修正。

楊士醇表示，這波獲利了結賣壓並非來自經濟衰退疑慮，且隨著12月聯準會如期降息1碼，加上聯準會經濟預測報告（SEP）將2026年GDP預測值，從原先1.8%上調至2.3%，整體經濟衰退風險偏低。他認為台股與美股雖然短線波動，但多頭上行格局不變。