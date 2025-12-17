快訊

台股外資提款 兩天逾千億…國家隊上演即刻救援

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股16日在外資大賣595億元下開低走低，一度大跌511點逼近季線，國家隊等內資上演「即刻救援」，八大公股行庫加上五大壽險聯手買超307.6億元，收斂指數跌幅，終場下跌330點收27,536點，仍失守月線。記者余承翰／攝影

台股昨（16）日在外資大賣595億元下開低走低，一度大跌511點逼近季線，國家隊等內資上演「即刻救援」，八大公股行庫加上五大壽險聯手買超307.6億元，收斂指數跌幅，終場下跌330點收27,536點，仍失守月線。法人指出，只要盡快站回月線之上，大盤仍有機會挑戰歷史新高。

隨新台幣走貶，外資昨日現貨賣超595億元，期貨淨空單增加527口至34,213口，期現貨同步偏空操作。外資連兩日從台股提款達1,084.9億元，使12月來呈現買超的外資，在昨日轉為賣超303.7億元。

不過，八大公股行庫買超123.1億元，連二買，累計買超215.2億元；五大壽險則買超184.5億元，連二買，累計買超279.9億元。土洋資金對作下，雖外資兩天賣超逾千億元，但公股行庫、壽險資金兩天聯手買超495.2億元，撐盤企圖強烈，大盤昨跌幅1.1%，在亞股中相對日、韓、港股抗跌。

三大法人昨合計賣超707.9億元，其中投信買超36.3億元，賣轉買；自營商賣超149.2億元，連二賣，累計賣超185.7億元。

AI泡沫論持續影響市場信心，加上台指期今日結算，空單賣壓先出籠，科技權值股昨天成為殺盤重心，外資大舉賣出台積電、鴻海、廣達、智邦等AI股，台積電（2330）終場下跌15元收1,435元，驚險守住一度跌破的季線。盤面由金融股逆風支撐，低軌衛星、半導體設備等電子股也續強。千金股除精測續漲外，一片綠油油，在多空對作下，加權指數昨日成交量約5,471.8億元。

綜合中國信託證券投顧總經理陳豊丰和台新投顧副總經理黃文清看法，外資大幅賣超是因美國科技股下跌，尤其是博通領跌，半導體跟跌，因此外資被動式賣超，但並非全然看壞台股。

台股昨日開低，但跌幅有收斂，仍在季線之上，多頭格局未變。收盤雖然跌破月線27,571點，但僅差35點，若能三日內站回月線之上，仍有機會挑戰新高。

