外資兩天提款逾千億 股匯續跌

聯合報／ 記者任珮云李慧蘭／台北報導

擔憂ＡＩ泡沫的情緒導致外資賣壓持續加重，台股與匯市同步承壓。外資昨再度大舉賣超台股達五九五億元，連續兩個交易日自台股撤出資金一○八五億元，創下今年少見的集中「提款潮」；在外資熱錢加速匯出影響下，新台幣匯價同步走貶，昨收在卅一點四七五元，貶值九點五分，成交量放大至廿九點五七億美元，匯銀估算外資單日匯出約十五億美元。

台股昨在ＡＩ泡沫疑慮下，由台積電領跌失守月線，盤中一度重挫五一一點、下探至二萬七三五五點，台達電、鴻海、廣達等電子要角紛紛走弱；所幸，台新新光金領軍金融類股穩住陣腳，加上低軌衛星、太陽能等類股強攻，避免空頭坐大，終場大盤指數跌點收斂至三三○點、收二萬七五三六點，驚險守住季線；三大法人合計賣超七一○億元。

新台幣也已連兩個交易日走貶，累計貶幅二點七三角，今年以來的升值幅度縮減至百分之四點一五。昨天盤中外資匯出力道明顯，下午盤新台幣一度貶破卅一點五元關卡，最低觸及卅一點五五元。不過，部分出口商因年底實質結匯需求浮現進場拋匯，對匯價形成支撐。

針對市場關注新台幣是否將進一步測試卅一點八元關卡，匯銀人士認為機率不高，短線應仍在卅一點五元附近震盪整理。不過，台股仍籠罩在「ＡＩ泡沫化」疑慮之下，外資態度轉趨保守，成為近期股匯市同步承壓的主因。

