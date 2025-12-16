投資人可提早做功課了！上市櫃公司2026年將提前上傳股東會議事手冊

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會。圖／本報資料照片
為了有利投資人提早了解上市櫃公司股東常會的各項議案，金管會修正股東常會議事手冊和年報相關遵行辦法，規定全體上市櫃公司分階段於股東常會開會前30天、前14天上傳股東常會議事手冊和年報資料，這波將新增的申報對象是資本額20億元以上、未滿100億元的上市櫃，共1,258家公司，近期發布實施，明年股東常會適用。

證期局副局長黃仲豪指出，為配合推動「公司治理3.0－永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展行動方案」，金管會修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第6條第3項及「公開發行公司年報應行記載事項準則」第23條第1項第1款，分階段擴大應提早上傳股東會議事手冊和年報資料的上市櫃公司範圍，這波適用上市櫃為1,258家。

黃仲豪說，若以提早上傳的時間標準來看，今年年報共有153家公司未達標，其中上市公司35家、上櫃公司118家，股東常會議事手冊則有84家上櫃公司未達標準。

金管會此次修正將擴大至全體上市櫃公司均應於股東常會開會30日前將股東會議事手冊及會議補充資料及於14日前將年報之電子檔傳送至指定之資訊申報網站。金管會提醒，全體上市櫃公司應自2026年起依前開規定按時上傳，以利投資人儘早知悉股東常會議案資訊。

