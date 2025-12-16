快訊

白宮幕僚長專訪說漏嘴？ 川普有酒鬼性格、趁機復仇

女清潔員遭酒駕撞死 妹悲痛「我沒有姊姊了」…毒駕受害死者女兒喊修法

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所將推九大新制

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為強化資訊透明度、落實企業永續發展並提升資本市場競爭力，宣布九大新制將於近期及2026年起分階段上路，新措施涵蓋財務報告申報電子化、強化員工薪酬及性別薪資揭露、接軌IFRS永續揭露準則、實施綠色證券認證制度，以及優化創新板轉板機制等。

證交所提醒，全體上市公司應密切關注並配合相關法規調整，以確保合規性並掌握資本市場新趨勢。

新制之一，上市公司自申報2026年第1季財務報告起，財務報告及相關附件改為以電子檔案上傳至指定的資訊申報網站。其二，2026年起強化上市公司員工薪酬揭露，上市公司應辦理基層員工及性別薪資資訊公告作業。

第三，公開資訊觀測站「獨立董事聲明書及資格條件檢查表申報系統」，預計2025年底前上線。第四，自2026年起上市公司申報股東會年報免附紙本，並須上傳具搜尋功能的電子檔。

第五，2026年起全體上市公司分階段接軌IFRS永續揭露準則，並應將導入計畫執行情形列入永續資訊管理。第六，全體上市公司應分階段於年報及永續報告書揭露溫室氣體盤查及減量相關資訊。第七，公司治理評鑑自2026年轉型並更名為ESG評鑑。第八，2026年綠色證券認證制度將正式實行，鼓勵企業綠色轉型，並持續引導資金流向具永續價值的企業。

第九，響應政策力拚亞洲資產管理中心，證交所創新板「四大鬆綁」。有鑑國際主要交易所正積極爭取前瞻新經濟產業掛牌，台灣資本市場絕不能缺席。證交所表示，創新板以「市值」為核心，打破傳統以獲利為單一門檻的限制，申請IPO條件極具國際競爭力，是目前最能滿足國內外創新企業需求的資本市場板塊。

為進一步提升市場競爭力，除已開放創新板股票得為當沖標的、鬆綁投信基金投資創新板股票額度外，證交所刻正修正創新板及外國企業來台上市相關規章，將於近期公告。

資本市場 上市公司 創新板

延伸閱讀

享溫馨拚股票上市 今年第27家國內申請公司

券商反詐再升級／打詐模範生 實戰大解密

上市公司中纖假買肉出借2億 董事長300萬交保、電子監控防逃

證交所「校園證券投資智慧王」競賽激烈 高科大奪冠

相關新聞

台股外資提款 兩天逾千億…國家隊上演即刻救援

台股昨（16）日在外資大賣595億元下開低走低，一度大跌511點逼近季線，國家隊等內資上演「即刻救援」，八大公股行庫加上...

外資兩天提款逾千億 股匯續跌

擔憂ＡＩ泡沫的情緒導致外資賣壓持續加重，台股與匯市同步承壓。外資昨再度大舉賣超台股達五九五億元，連續兩個交易日自台股撤出...

金融族群 躍資金避風港

近期市場較為保守，台股昨（16）日拉回至月線以下，三大法人大舉調節，不過仍有逆勢買超個股，法人表示，如今盤勢下，以三大法...

記憶體、MLCC 可長抱

前知名外資半導體分析師陳慧明、程正樺，以及半導體專家曲建仲，昨（16）日指出，2026年半導體產業仍是由AI與台積電（2...

就市論勢／內需、餐飲 擇優布局

台股融資餘額站上3,300億元，離3,400億元歷史高點僅一步之遙；融資餘額占台股市值比例反而下降至3.47%，今年3月高點為4.6%。從融資餘額持股細項來看，部分資金放在看多美債及看空台股的ETF，顯示融資心態其實偏向保守。

證交所將推九大新制

臺灣證券交易所為強化資訊透明度、落實企業永續發展並提升資本市場競爭力，宣布九大新制將於近期及2026年起分階段上路，新措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。