年底拚進度！證交所董事會通過6家公司上市 宏碁遊戲列創新板
臺灣證券交易所16日召開董事會決議，通過6家公司申請股票上市案，並將陳報主管機關核准。其中，宏碁遊戲（6908）為創新板上市，倍利科（7822）、溢泰實業（7818）、泰宗（4169）、頌勝科技（7768）、神數（7821）為一般板上市。
本次證交所董事會依據有價證券上市審議委員會的審議結果，一致同意這6家公司的股票上市申請 。
六家公司名單與股數如下：一、宏碁遊戲股份有限公司（申請創新板上市）：普通股股票共計35,000,000 股。二、倍利科技股份有限公司：普通股股票共計41,560,763股。三、溢泰實業股份有限公司：普通股股票共計149,946,000股。
四、泰宗生物科技股份有限公司：普通股股票共計59,048,612股。五、頌勝科技材料股份有限公司：普通股股票共計60,000,000股。六、神達數位股份有限公司：普通股股票共計109,413,300股。
證交所表示，上述所有通過的上市申請案，後續將依規定陳報主管機關核准後，待完成法定程序即可擇期上市掛牌。
